馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

▲韓新遠洋推出優退辦法。(圖／業者提供)

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船公司去年獲利雖下降，都還擁有不錯的獲利，但因未來三年新造船交船數年年增高，船噸過剩壓力日增，業界二哥馬士基率先宣布要裁員千人，韓新遠洋則是推出優退方案，展開預防性措施。曾在馬士基台灣公司工作的業界高階笑說，馬士基是最常採取裁員措施的企業之一，該公司培養的人才現在分布在各大貨櫃船公司，算是回饋社會吧！

不過這位業界高階也指出，馬士基裁員是對市場前景的快速反應，市場開始轉壞，集團提前行動；前些年馬士基積極拓展物流業務，營運策略調整，需要的海運人才少了，也有過一波裁員，現在歐洲幾家大船公司都看得到出身馬士基的高階，業界龍頭地中海海運現任執行長(CEO)索倫·托夫特(Soren Toft)，曾是馬士基的運營長(COO)，法國達飛、德國赫伯羅德也都有馬士基出身的高管。

在2023年11月3日，因當時運費下滑和海運競爭加劇，馬士基為保護獲利能力，宣布裁員至少1萬人，相當於總員工數的9%，其中約有6500人已被資遣。

當時馬士基執行長柯文勝(Vincent Clerc)接受媒體訪問時表示：「如果你看看訂單簿和未來幾年的情況，我認為航運市場可能會在未來二到三年裡陷入一個非常壓抑和壓力的環境。」馬士基預估透過裁員措施一年可節省約6億美元。

不過同業高階對於那一年馬士基仍可賺進約1百億美元就急著裁員，批評沒把員工當資產，而是「可割可棄」；國內業界高階則分析，馬士基裁員可能主要是為併購的多項事業進行瘦身，達到其要求的「去蕪存菁」。

這次馬士基啟動新一輪裁員計畫，估計與去年第四季集團海運事業息稅前利潤(EBIT)虧損1.53億美元有關，全球將裁員1000人，估計每年可節省約1.8億美元。

國際媒體The Loadstar報導，韓新遠洋(HMM)近日向員工開放提前退休申請，主要針對50歲左右的員工群體。該方案提供至少相當於兩年薪資的補償，並配套再就業及創業支援。

不過，HMM對外強調該方案與貨櫃船運市場無關。其發言人向媒體表示，該計劃主要是為了促進組織內部的人才流動，並為新招聘提供空間，屬於組織結構與人力梯隊調整，而非針對市場週期的直接反應。

陽明海運前董事長謝志堅認為，過去幾年市場好的時候，需要的人力多，聘用的人也多，藉著裁員去蕪存菁，而裁員看的是將來，紅海一旦復航釋出的運力對市場衝擊很大，需要小心應對，現在美國很多大企業都在裁員，UPS計劃裁3萬人。