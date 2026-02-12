荷蘭法院調查晶片商安世　執行長張學政持續停職

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

荷蘭法院裁定調查安世半導體管理疑慮，並維持暫停前執行長張學政職務與凍結聞泰科技投票權，強調公司必須維持穩定。

荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業庭今（12日）宣布，將對晶片製造商安世半導體（Nexperia）是否涉及管理不當展開調查，同時維持去年10月對前執行長張學政的停職處分。法院直言，企業當前最需要的是穩定運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凍結聞泰投票權 法院指涉利益衝突

張學政為安世中資母公司聞泰科技（Wingtech）創辦人。法院這次也延續既有措施，包括凍結聞泰科技的投票權、指派託管人監督公司運作，以及持續暫停張學政的執行長職務。

法院聲明指出，處理潛在利益衝突時，未見應有審慎態度；且有跡象顯示，在面臨制裁壓力下，張學政未經內部充分討論，就逕自調整公司策略，決策程序恐有瑕疵。

疑違與荷蘭政府協議 歐洲管理層暫掌控

法庭進一步表示，跡象顯示在聞泰科技主導下，安世未確實遵守與荷蘭經濟事務部的約定，還出現排擠甚至撤換歐洲高層的情況。調查時程未明，但法院提到，這類程序通常可能超過半年。

此舉等同將公司控制權，交由自荷蘭政府介入以來負責監管的歐洲團隊手中。對安世歐洲管理層而言，可說是一場階段性勝利。該團隊先前向法院提告，質疑張學政推動技術轉移；聞泰科技則反駁相關說法，強調失去主導權反而傷害公司發展。