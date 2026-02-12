台積電1925元還能上車？　分析師列3理由：立刻搶買

▲特約股票分析師在外媒撰文，分析必須買進台積電的3大理由。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台積電封關前一度衝上1925元，最終以1915元作收，相比去年封關日大漲了780元。對此，美國投資媒體《The Motley Fool》分析師也特別點名台積電ADR，並分析出應立刻搶買的3大理由，因為台積電ADR股價仍擁有龐大的成長潛力。

特約股市分析師Jennifer Saibil撰文指出，台積電ADR過去一年股價大漲61％，遠勝標普500指數的14％漲幅，而且仍擁有龐大的成長潛力，即便先前錯過、現在才關注到這支股票，今日買進仍有機會受惠。她分析的3大理由如下：

一、台積電是 AI 的關鍵角色

雖然人工智慧（AI）概念股已經吸引市場目光好幾年，但 AI 仍處於發展初期。各大超大規模雲端業者（hyperscalers）都規劃在平台開發投入比去年還要多的資金，而且光是去年就已經達到數千億美元的規模。

真正吸引人的是，台積電替幾乎所有 AI 開發領域的主要業者代工生產他們設計的晶片，並與這些公司形成合作關係。像輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）都是它最大的客戶。AI 崛起之前，台積電也替智慧型手機、遊戲等不同類型的科技產品提供服務，而這些至今仍是它的重要業務。

如今包含 AI 在內的高效能運算（HPC）事業部門，貢獻了台積電58％的營收，智慧型手機在2025年占總營收29％。台積電商業模式的「長青性」，讓它的客戶涵蓋各種科技，不會被綁在可能隨市場移轉就消退的短暫潮流上，還能從每一波新趨勢中受益。

二、台積電獲利能力非常強

AI 熱潮升溫帶動成長，但台積電本身是一家商業模式成熟、體質穩健的公司，營運效率與獲利能力都很出色，而且還在持續進步。2025年第4季，毛利率高達62.3％，高於前一年同期的59％；營業利益率為 54％，也高於前一年同期的49％。

管理階層指出，隨著公司擴產以滿足快速攀升的需求，今年資本支出將增加；但同時也表示，過去每一次「大規模投資期」後，往往都會迎來高速成長。

三、它的估值具有吸引力

台積電第4季營收年增26％，每股盈餘（EPS）年增35％。這是相當強勁的成長表現，而且各項跡象都顯示這股動能有望延續。

然而，台積電ADR股票目前的估值僅約為「未來一年預估獲利」的18倍。以公司強勁的獲利能力與高成長前景來看，這樣的切入價格頗具吸引力。