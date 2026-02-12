ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

6成重壓台積電！　台股大戶「曾被警衛冷眼」看透人性底層翻身

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／今周刊

在台股投資圈，大戶級投資名家劉友威的名號早已如雷貫耳。他被上世紀八○年代四大主力之一、人稱「阿不拉」的游淮銀重用，隨後轉往法人機構屢建戰功，即使退休，憑其大戶實力及精準眼光，仍活躍於市場，意見與觀點也深受市場重視。

在劉友威的印象中，走進國立藝專第一天，畢業於台南一中的藝專同學李安就跟他打了聲招呼：「我知道你。你是高雄中學畢業的，但是也沒考上大學。」語畢，兩位同樣來自升學名校的「落榜生」相視一笑。

大學落榜又怎樣？每一條路，都有各自的風景與養分，即使，那是旁人眼裡的一條偏僻岔路……。劉友威今年72歲了，這些年他忍不住想，如果聯考時沒把《馬關條約》和《辛丑條約》搞混，「我應該能考進政大，然後，走上多數雄中人該走的那條路。」

左營眷村出身的劉友威，家境不寬裕，兒時自信仰賴於那張寫著「品學兼優」的獎狀。但進入學霸如雲的雄中後，成績忽然變成後段班，「很不適應，也開始自我放逐。」他開始把心思放在「賺錢」這事上，「我辦聯誼，男同學一人收50元，扣掉成本，每次能賺300多元哩！」

「生意」愈做愈旺，很快就被當地角頭要求分一杯羹；被迫與地痞愈走愈近的劉友威，成了老師眼裡的問題人物。落榜後會去報考國立藝專，也和當年某位老師的奚落有關，「劉友威，你最多只能考上私立大學，不然，也可以去考國立藝專。」

在投資圈，劉友威對「高價股」的判斷尤受重視，而法人與主力匯聚的高價股，也是各方角力、彼此算計的終極人性戰場；劉友威對此自剖，「成長的過程，確實讓我對人性更敏感、更理解。」不僅高中時就要在資優生和小流氓間游走，初入社會那些年，他更是看盡百態、嘗盡冷暖。

「我那時住在北部親戚家裡，」劉友威的北漂日常是這樣的，9點開始，他在新莊工業區沿路按電鈴賣膠帶，受到冷眼還算好，慘遭羞辱不意外。「警衛拿了我的名片，看也沒看就直接丟在地上。」

就這麼一路賣到傍晚5點，入夜後，他成了那卡西酒廊的小弟，在新莊某俱樂部端盤子、遞毛巾。下班已是半夜兩點，「回到家不敢洗熱水澡。日式老宅，熱水器一點火，親戚全都被吵醒……。畢竟是寄人籬下！」

都說「千金難買窮滋味」，窮過，讓劉友威知道機會來時必須掌握，也知道掙到手的財富必須有守。如今，他把6成資產放在最安穩且兼具成長性的台積電股票，以此為財富核心；另外兩成資金則專攻機會財，短線操作，或是在股市非理性急殺時一舉逆向重押。

在每一條路上認真挖掘資產的劉友威，早已遠遠超越財富自由的門檻，「但，我還是常常覺得錢不夠用喔！」原來，在六成核心資產與兩成短線持股外，「剩下的20％財富，我用來捐錢，看到有需要的地方就盡量幫助。」20年來，他以每年百萬元以上的手筆，長期支援劉民和牧師在各國打造戒毒中心。

劉友威的想法很簡單，「上帝知道自己不夠公平，所以要藉由我們的手，讓這個世界更公平一些……。上帝讓我跟其他同學走不同的路，是希望我們用不同的方式回饋社會。」

劉友威優游投資世界之餘，長期捐助戒毒中心力行公益，在截然不同的賽局中，活出了無可取代、屬於自己的寶藏人生。

