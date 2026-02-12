日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

日股漲勢停不下來！日經225指數今（12）日盤中首度衝破58,000點整數大關，改寫歷史新高紀錄，延續選後慶祝行情。市場在歡呼創高之際，也同步緊盯日本新首相高市早苗後續的減稅與擴張財政政策，擔憂是否引發債市震盪。

根據《CNBC》與《彭博社》報導，日經225指數在選後持續走揚，反映投資人對新政府經濟政策的期待。不過，市場對於高市提出「兩年內調降食品消費稅」並同步擴大國防與戰略產業支出的計畫，態度仍偏向審慎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日經225指數今日一度站上58000點，東證指數（Topix）同步上漲0.45%。亞太股市普遍走高，南韓Kospi指數漲逾1%，澳洲S&P/ASX 200指數也小幅上揚。

Ebury市場策略主管Matthew Ryan指出，在日本公共財政已相當緊繃的情況下，若進一步擴張支出並增加公債發行，將提高市場風險溢價，「可能引發新一波債券拋售並推升殖利率跳升。」

三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師Muguruma Naomi也示警，市場目前最大的疑慮在於減稅措施的財源安排，以及政策是否最終仍需透過赤字公債填補缺口。「一個根本風險是，減稅措施可能不只維持兩年。」

摩根大通證券日本首席經濟學家藤田綾子（Ayako Fujita）則直言，高市此次勝選幅度極大，「幾乎不可能不推動削減消費稅」，因此市場必須保持警戒，特別是在日本銀行逐步推動貨幣政策正常化、殖利率已有上行壓力的背景下。

目前日本10年期公債殖利率約在2.2%左右，幾乎為去年同期的兩倍。回顧今年1月，更長天期的公債殖利率一度飆破4%，引發全球金融市場關注。

惠譽信評首席經濟學家Brian Coulton則認為，日本經濟近年重返正通膨，名目成長率改善，使整體經濟體質看起來較為健康，某種程度上有助緩解市場對財政動態的部分疑慮。

在股市創高與債市風險並存的情況下，後續市場走勢將取決於高市政府財政政策的具體細節與執行方式。股市已先投下信任票，但債市的考驗，才正要開始。