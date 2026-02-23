不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

▲00980A在農曆春節長假後迎來第二次除息交易，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內首檔主動式ETF主動野村臺灣優選(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00980A） 本月（2月）迎來上市之後第2次配息，參與本次配息最後交易日為2月25日(三)。

台股2025年封關日一度衝上29000點，今年（2026年）開紅盤以來，指數連締造驚奇，突破3000點、31000點，更衝破32000點，對可以靈活調整投資組合的台股主動式ETF更是如虎添翼。

由野村台股投資研究團隊結合量化因子模型共同打造的00980A，鎖定台股市場進行主動選股操作，鎖定台灣逾 1900 檔上市、上櫃公司作為研究母池，透過流動性與財務指標分析進行初步篩選，建立約 400 檔股票的投資池，同時結合經理人團隊實地走訪，深入分析公司財務與產業前景，歸納獨家股票研究摘要（SRS），作為後續投資決策的重要基礎。

00980A基金更以靈活操作吸引投資人青睞，近期規模突破百億元，以最近投資組合來看，台積電（2330）穩座持股比重第一，另外本基金也持有多檔與AI相關的題材優勢股，投資組合緊貼科技市場發展趨勢。(規模資料來源: 台灣證交所；資料日期：2026/2/9，以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

00980A 亦設有季配息制度（除息月為每年 2、5、8、11 月），符合投資人對於現金流運用的需求。回顧 2025 年 11 月首度配息紀錄，該基金歷經 9 個月完成填息，讓參與除息的投資人有機會在獲取配息機會的同時，亦追求資產增值的空間。

00980A在本月分將進行第二次配息，預計在農曆年後的2月26日除息，想要參與除息投資人最晚必需在2月25日買進或持有，3月26日預計股息入帳。

本文為野村投信贊助刊登

