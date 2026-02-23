不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲00980A在農曆春節長假後迎來第二次除息交易，示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內首檔主動式ETF主動野村臺灣優選(本基金之配息來源可能為收益平準金)（00980A） 本月（2月）迎來上市之後第2次配息，參與本次配息最後交易日為2月25日(三)。

台股2025年封關日一度衝上29000點，今年（2026年）開紅盤以來，指數連締造驚奇，突破3000點、31000點，更衝破32000點，對可以靈活調整投資組合的台股主動式ETF更是如虎添翼。

由野村台股投資研究團隊結合量化因子模型共同打造的00980A，鎖定台股市場進行主動選股操作，鎖定台灣逾 1900 檔上市、上櫃公司作為研究母池，透過流動性與財務指標分析進行初步篩選，建立約 400 檔股票的投資池，同時結合經理人團隊實地走訪，深入分析公司財務與產業前景，歸納獨家股票研究摘要（SRS），作為後續投資決策的重要基礎。

▲▼ETF00980A 。（圖／記者林潔禎攝）

00980A基金更以靈活操作吸引投資人青睞，近期規模突破百億元，以最近投資組合來看，台積電（2330）穩座持股比重第一，另外本基金也持有多檔與AI相關的題材優勢股，投資組合緊貼科技市場發展趨勢。(規模資料來源: 台灣證交所；資料日期：2026/2/9，以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

00980A 亦設有季配息制度（除息月為每年 2、5、8、11 月），符合投資人對於現金流運用的需求。回顧 2025 年 11 月首度配息紀錄，該基金歷經 9 個月完成填息，讓參與除息的投資人有機會在獲取配息機會的同時，亦追求資產增值的空間。

00980A在本月分將進行第二次配息，預計在農曆年後的2月26日除息，想要參與除息投資人最晚必需在2月25日買進或持有，3月26日預計股息入帳。

▲▼野村。（圖／公司提供）

本文為野村投信贊助刊登

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村證券投資信託股份有限公司｜ 110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)｜客服專線：(02)8758-1568｜野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金持股之股利配發時間及金額視個別持股企業而定。主要來自於持股企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。
★指數免責聲明：本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。上述指數係由證交所負責計算；惟證交所並未贊助、認可或推廣本商品。與指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有。野村證券投資信託股份有限公司業已自證交所取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數或其簡稱發行量加權股價報酬指數之授權。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為股票主動式交易所交易基金(以下簡稱股票主動式ETF)，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。本基金之績效指標為臺灣證交所編製之「臺灣證券交易所發行量加權股價報酬指數」，係為基金績效評量之參考。在合理風險下，本基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治與經濟變動之風險等。雖投資本基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站或本公司網站(https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金為股票主動式ETF，主要投資於國內股票市場，風險較為集中，單一國家投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合尋求長期成長性且能承受波動風險之投資人，另本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控制風險，但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用時間長短後辦理投資。投資人於基金成立日前(不含當日)參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨資產價格波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位之申購或買回。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】AMK01-260200002


 

