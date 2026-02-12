比年薪中位數高三成！永慶房屋業務新人保障收入72萬　引求職者關注

▲永慶房屋《薪自由》招募廣告獲得廣大共鳴，業務工作收入無上限，更有機會突破薪水天花板。（圖／取自永慶房屋徵才招募YouTube）

財經中心／綜合報導

根據主計處公布的數據，113年度勞工年薪中位數54.6萬元，年成長率4%，換算下來平均每人每月加薪金額僅約1,750元，薪資漲幅跟不上物價上漲的困境，真的好「薪酸」。反觀永慶房屋為業務新人提供第一年保障收入72萬元，為勞工年薪中位數的132%，讓新進同仁從起跑點就站上高薪行列，更有機會突破薪水天花板，為職涯創造更大的成長空間。

此外，永慶房屋特別將上班族的苦悶心聲拍成了廣告，深刻描繪現代上班族「在工作上全力以赴、薪水卻不漲」的職場困境，引起廣大的共鳴。負責操刀永慶房屋廣告的台灣奧美集團首席創意顧問胡湘雲分享，「『努力的你值得更好』的靈感來自永慶房屋第一線經紀人員的親身經驗，如實呈現許多人在事業發展上的瓶頸，也展現永慶房屋總是以「人」為出發點，重視夥伴的收入保障、獎金福利、職涯發展、生活平衡等真實需求與滿足。」

▲高底薪、高獎金讓永慶房屋成為各路人才「逆轉薪情、突破薪水天花板」的理想舞台。（圖／永慶房屋提供，下同）

工作能力很重要 選對產業更關鍵

永慶房屋人資部協理塗振宏說，工作能力很重要、但選對產業更關鍵！永慶房屋了解轉職者的擔憂與不安，不只提供業務新人首年保障收入72萬元，在教育訓練上，有「一對一師徒制」專人指導以及360小時專業課程，並以「團隊合作」為核心工作模式，依同事的個人特質與專長、互相協助共同為客戶服務，只要合作成交，每個人都能按照貢獻分得業績，讓新人有機會快速參與成交、獎金更容易到手，成為各路人才「逆轉薪情」的理想舞台。

而求職者最常問到：「保障期後，薪水怎麼計算呢？」塗振宏補充：一年保障期後，業務每月薪獎收入4萬起，底薪最高可達7.5萬，業績獎金另計無上限，還有海外旅遊獎勵、幸福成家基金等多項加碼福利，充分展現「工作能力很重要、選對產業更關鍵」的職涯價值！

永慶房屋為雙北市店數最多的房仲品牌，且持續擴大展店，日前才剛在土城開出一間新門市，農曆年後於也將於新莊再展一店，目標在雙北市邁向350直營店服務規模。歡迎對房仲產業有熱情、想挑戰高收入的求職者加入，共同開創多元職涯舞台！







▲永慶房屋預計將在年後於新莊再展一店，歡迎各路人才加入，挑戰沒有上限的薪水天花板！