農曆春節期間　券商複委託下單投資全球不中斷

▲台股休市，券商複委託交易不打烊。（圖／凱基證提供）

回顧去（2025）年，國人透過複委託投資海外，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶，總成交金額年增37%，達10.8兆元，台股自2月11日起封關休市長達十一天；然而，全球市場並未同步放假，近期美股科技股波動加劇，國際市場不確定性升高，投資人在年假期間，仍可利用券商複委託交易，參與海外市場投資。

凱基證券表示，隨二月美股財報季陸續公布，市場擔憂AI高度競賽下科技巨頭大規模資本支出與軟體股前景發展升溫，不僅引發沉重拋售賣壓，貴金屬與虛擬貨幣等資產亦遭逢劇烈波動，投資人可善用「隨身e策略」APP的「即時美股」功能，透過每秒多次更新的即時報價行情，搭配豐富的個股資訊、技術指標與圖表分析工具，以及流暢的下單體驗與一站式帳務管理整合美股交易體驗，精準掌握美股投資機會，提高交易效率。



永豐金證券春節假期複委託網路交易及人工接單24小時服務不打烊，大戶投APP、新理財網等平台均持續提供複委託下單，豐存股-美股年假期間亦維持正常扣款投資，要讓海外投資用戶春節理財無假期。

美國聯準會（Fed）被提名新任主席Warsh的政策方向，永豐金證券預期，5月前Warsh可望表態「自己是有節制(不QE願降息)的鴿派」，上任後甚至估計將啟動數次降息表態，若美股自五月起一路走揚至年底，Warsh將可能於期中選舉結束後露出「鷹爪」，猛然升息以對應不理性的AI繁榮。

二月春節期間，提供投資人海外商品與交易便利性，永豐金證券推出三大服務亮點：境外結構型商品電子交易：深化數位創新服務體驗，協助投資人掌握各個交易市場動態，致力成為投資人布局海外市場之最佳選擇；大戶投APP美股2.0升級，「毫秒報價」搭配價格跳動提醒，投資人即時掌握關鍵點位跳動，以四大戰略「分類美股海量標的，提供更精準的行動化清單，讓投資人快速切入美國市場。

台新新光金控旗下元富證券因應海外市場投資需求，於農曆春節期間持續提供複委託交易服務，投資人於假期中仍可正常進行海外股票交易，且美股定期定額扣款作業也如常運作；此外，迎接馬年到來，元富證為協助投資人更輕鬆參與全球經濟成長，即日起推出「美股精選標的手續費均一價」活動。

元富證券觀察，國人複委託的交易結構，美股仍是首選市場，占整體交易量比重接近八成，展望 今 年，市場普遍認為在通膨壓力趨緩、國際主要央行利率政策方向逐漸明朗的氛圍下，美國多數企業的獲利可望維持正向；加上 AI、半導體、雲端運算等科技趨勢持續推升企業資本支出，美股中長期基本面仍具支撐，可望吸引全球資金持續布局。

此外，針對無法長時間盯盤、但仍希望穩健參與美股行情的投資人，元富證券亦持續推廣美股定期定額服務，提供每月六個扣款日選擇，最低投資門檻僅需美金30元或新台幣1000 元，增額單位低至美金1元或新台幣100元，使投資人可依自身資金狀況，逐步建立海外資產配置，參與全球經濟成長契機。