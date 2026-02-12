美光提前量產HBM4　澄清市場疑慮、2026年產能已售罄

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

美光（Micron）股價一度大漲近10%，主因財務長Mark Murphy於Wolfe Research活動中透露，公司已開始量產並出貨最新一代高頻寬記憶體HBM4，且進度較原先規劃提前一季。

根據外媒Bitget報導，Murphy表示，HBM4目前已陸續交付客戶，首季出貨量將穩步提升，「比去年12月法說會時預告的時程提前一季。」HBM4主要應用於人工智慧（AI）運算平台，可支援AI模型訓練與推論所需的龐大資料處理需求。

先前SemiAnalysis一份報告曾引發市場疑慮，質疑HBM4是否能導入輝達（NVIDIA）下一代AI加速器Vera Rubin產品線。對此，Murphy在會中強調，近期部分市場傳聞並不準確，美光在技術、產品與製造執行力方面表現出色，HBM產能正順利擴張，且2026年HBM供應量已全數售罄，良率亦符合預期進展。

隨著AI需求快速攀升，高頻寬記憶體成為半導體產業焦點。美光積極布局HBM，使其成為AI浪潮下的受惠者之一，去年股價大漲239%，市場將其視為AI記憶體關鍵供應商。

不過，Murphy也指出，資源轉向HBM生產，已壓縮其他記憶體產品產能，導致PC與智慧手機相關記憶體供應出現吃緊情況，且供需緊張態勢恐延續至2026年之後。