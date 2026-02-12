麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」　帳戶剩288萬

▲黃立成。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

加密貨幣市場日前劇烈震，「麻吉大哥」黃立成被爆翻車。根據鏈上分析團隊Lookonchain公布的監測數據，他在過去20天內向交易所存入319萬枚USDC（約新台幣1億元），以高槓桿策略做多以太幣與HYPE幣，結果幾乎全數虧光，帳戶餘額僅剩約9.2萬美元，話題引發熱議。

Lookonchain於11日下午在社群平台X指出，黃立成再次遭到部分強制平倉。截至當日晚間6點左右，他的加密帳戶僅剩9.2萬美元（約新台幣288萬元）。而在過去20天內，他累計向Hyperliquid交易所存入319萬枚USDC，最終幾乎全數損失，總虧損金額已超過2750萬美元（約新台幣8.6億元）。

貼文也提到，目前黃立成仍持有1689.6枚以太幣，價值約328萬美元（約新台幣1.02億元），強制平倉價格為1929.08美元。一旦幣價跌破該水位，恐再面臨全面清算風險，市場關注後續走勢。

消息曝光後，網友看法兩極，有人直言是高槓桿操作風險過高所致，也有人感嘆「為什麼不拿著那筆錢退休就好？」不過也有聲音認為，加密市場本就波動劇烈，重倉操作向來伴隨高風險。整起事件再次掀起外界對高槓桿交易風險的討論。

黃立成帳戶月初才遭241次清算

事實上，黃立成的加密貨幣帳戶在2月初才發生在短時間內大量強制平倉的情況，累計清算次數高達241次。截至1月31日深夜，帳戶餘額僅剩2萬815美元，約新台幣65萬元。

當時PTT股板出現大量討論，「他還有本業根本沒有差」、「股版說他身價幾百億美金，根本沒差」、「好想幫麻吉大哥理財喔，只要抽10%就好」、「大哥的錢拿去買台積，躺著都賺」、「能爆倉這麼多次，我不相信他沒有另外的帳戶放空下來，因為已經達到不合理。」

不過也有網友認為，「有錢人你管他輸多少」、「一堆月薪三萬的在擔心人家」、「大家別擔心，他親戚全家都很有錢，照照鏡子顧好自己」、「窮人為什麼要一直操心富豪的帳號剩多少」、「黃仁勳姓黃、大哥也姓黃，所以大哥也很有錢，不用替他擔心。」