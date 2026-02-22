馬年新春明開紅盤　近10年有7次收紅、漲幅0.57％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆年前，台股突破33000點新高關卡，明（23）日為馬年開紅盤日，依據Cmoney統計數據，過去十年，台股春節長假後漲多跌少，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；而在開市後5日、10日、20日上漲機率亦分別有80%、80%、70%，平均漲幅為2%、2.56%，及2.58%。

主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，台美關稅協議條件底定，元月出口金額創新高，AI題材完全不煞車，加以弱勢的傳產加入輪動，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪。另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變。

美股科技巨頭財報陸續公布後，四大CSP業者定調，今年資本支出持續擴張，達到6600億美元，成長約60%，張正中認為，這股動能可望為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續提升業績表現；另外，台灣1月製造業PMI達57.2%，連續四個月高於榮枯線，六大產業指數全面上揚，台股已從AI題材獨樂，轉化為整體產業眾樂，科技股不再獨挑大樑，傳產、金融也輪番搶佔C位。

美台股市高度關聯，部分投資人仍擔憂科技巨頭過度樂觀，是否造成AI泡沫破滅，美台股市震盪加大，張正中認為，從ChatGPT驅動AI產業爆炸性成長以來，AI科技升級變化速度明顯高於過往，目前評價低於網路泡沫時期，CSP資本支出持續擴張下，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，美銀甚至上看8%，為台股後市增添信心。