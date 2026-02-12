渣打調查：全球企業擁2.6兆美元營運資金　穩健財務結構添舉債空間

▲渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打集團發布《2026年企業資本結構及評級諮詢》報告指出，目前全球有約2.6兆美元的企業營運資金處於閒置狀態，這也代表著企業擁有一大筆低風險且可隨時動用的內部融資來源可降低資金成本，而全球企業正逐步轉向更有紀律且聚焦於報酬和風險平衡的資本配置策略，以有選擇性的投資應對經濟成長依舊穩健的展望。

渣打集團報告分析，企業資本配置的討論正變得越來越明確，及越來越可衡量，這樣的財務韌性一方面提升企業的投資能力，也讓企業在資金布局上也變得更有選擇性。尤其，多數產業的資本支出仍未恢復到疫情前水準，加上受限於更高的投資報酬要求、大環境不確定性依舊存在，以及企業偏好透過股票回購將資金回饋股東，都對投資復甦的速度帶來壓力。

不過，全球經濟成長的力道可望持續，市場對總體經濟前景普遍抱持樂觀；渣打認為，在今（2026）年企業追求成長的同時，資金運用決策主要將受到三大因素影響：

一、營運資金優化帶動企業價值的創造：渣打集團估計，目前全球有約2.6兆美元的企業營運資金處於閒置狀態，這也代表著企業擁有一大筆低風險且可隨時動用的內部融資來源可降低資金成本。如何善用資金週轉週期進而優化資本結構，將成為企業不斷創造價值的主要動能。

二、人工智慧(AI)和基礎建設的需求推動投資：AI應用的加速導入及大型資料中心等科技基礎建設投資，同步推動了融資需求和投資機會的成長，也進一步提升電力供應跟電網建設的需求，從而推動企業的投資誘因。

三、中國大陸企業持續對外布局創造投資機會：總部位於中國大陸但業務遍及全球的企業，基於海外市場對提升整體獲利的貢獻，必須因應地緣政治進行結構性調整，也持續帶動相關的投資需求。

渣打集團全球資本結構及評級諮詢主管Shoaib Yaqub表示：「企業憑藉更強勁的資產負債表和更大的財務靈活性，對資本的部署今年將從謹慎轉向積極，目標不僅限於高回報的投資，需輔以清晰的財務策略來確保穩定性，透過有選擇性的資本配置決策，呼應股東對更高報酬的期待。」

渣打集團報告涵蓋全球19個產業類別共1,080家上市公司，顯示面對世界各國財政和貨幣政策正逐漸轉向寬鬆的條件下，企業整體的資產負債表可望在2026年持續展現韌性，加上槓桿比率有所改善，平均舉債空間也較去年同期增加8%，帶來的資金流動性緩衝也成長約6%，位於相對高水準。

