日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日本首相高市早苗勝選後市場看好日本經濟，國際資金瘋狂湧向日圓，台銀今（12）日上午11點38分日圓現鈔賣出牌告價飆出「0.2097」刷2025年10月3日以來、逾4個月新高，拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓，將比去年最甜價行情少換逾2.2萬日圓，有意在寒假赴日旅遊的民眾要留意換匯資訊。

台銀2025年7月16日中午12點半電子盤牌告，當時日圓現鈔賣出價掛出「0.2004」，為電子盤報價以來最甜紀錄，當時新台幣10萬元可換到49萬9001日圓。

不過今日台銀現鈔牌告價來到0.2097，拿10萬新台幣到台銀臨櫃換匯，只能買到47萬6871日圓，一來一回下，等於少換2萬2129日圓。

臨櫃交易員指出，日圓兌美元今日上午亞洲盤日圓兌美元走升至152.31，為1 月28日以來最強，而新台幣兌美元僅小升約0.8分，交叉換匯計算下，用新台幣買日圓會有縮水的感覺。

《路透社》報導，自從高市早苗領導的自民黨在周日大選中大勝以來，日圓已上漲超過2.6%。市場氛圍明顯轉變，投資人逐漸淡化對財政支出的憂慮，轉而聚焦經濟成長前景。

野村證券東京首席策略師松澤中（Naka Matsuzawa）表示：「是日本在買進。」他指出，相較於歐元，日圓正成為投資人布局美國以外市場的首選途徑。他說：「外資同時買進股票與債券。在更強勢的政府領導下，市場期待更高的成長。」

日本財務省外匯事務最高官員三村淳表示，雖然日圓走強，但政府仍對外匯市場走勢保持高度警覺，絕不鬆懈。