0050配息了！他領12.8萬笑「可以過好年了」　一票也嗨曬入帳

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年在即，有網友分享，近期0050配息入帳，他一口氣領到12萬8789元現金，忍不住直呼「可以過一個好年了」。貼文曝光引發熱論，掀起羨慕聲浪，「這個張數……你是個狠人，帳上報酬一定非常驚人，58000的我一定要向你看齊！」「好厲害，抱股過年。」

該名網友在Threads以「感謝0050，配息進來了128789」發文，還開心標註「#感謝台灣」，語氣滿是喜悅。文中還附上截圖，只見庫存有128789股，持有張數相當可觀，也難怪不少人一看數字就驚呼實力驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

出社會4年「領2萬配息」

事實上，最近有不少人都在曬0050股息入帳，Dcard上也有股民發文「0050股息入帳」，分享自己出社會4年來，每個月都定期定額投資0050，當成「唯一信仰」，如今報酬率已來到100%，近期股息入帳2萬塊，像領到紅包一樣開心。

貼文引發熱論，不少網友從股息金額推算持股規模，驚呼「一股發一塊，所以你有2萬多股嗎？」、「哇～你有400萬」、「本金超猛。」也有人好奇每月投入金額，「想問一個月都投多少？」、「我這個月才開始投1200元。」留言區瞬間變成存股交流區。

不過，也有網友提醒細節，包括「單筆股利超過2萬元會扣2.11%二代健保補充保費」、「有賣掉才是真的賺進來，不然都是帳面數字。」整體而言，多數留言仍是羨慕與鼓勵，直呼「看你這樣更有動力了！」也有人笑說，希望自己未來也能領到這樣的「開工紅包」。