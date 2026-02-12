彰化芳苑燈塔整修3月1日起暫時封閉　澎湖漁翁島燈塔已重新開放

▲彰化芳苑燈塔園區3月1日起因整修暫停開放。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局為辦理彰化芳苑燈塔園區整修作業，自115年3月1日起將封閉園區，以維安全，預計115年9月底前開放；澎湖漁翁島燈塔(西嶼燈塔)則已修繕完成，重新開放。

芳苑燈塔自民國73年設立以來，守護著台灣西海岸的漁民與航運，見證芳苑沿海地區的歷史發展與產業更迭。航港局為提升整體景觀與遊憩功能，彰顯其地景特色與文化意涵，故辦理「芳苑燈塔園區藝術與再生計畫工程」，透過地坪更新、建物修繕及綠美化等，將芳苑燈塔打造為具地方認同與觀光潛力的西海岸文化地標，增加來訪遊客之舒適性與滿意度。

航港局提醒，燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區，請遊客勿進入燈塔園區內，以維自身安全。該局表示修復期間造成不便，請民眾見諒。

▲已重新開放的澎湖漁翁島燈塔(西嶼燈塔)。（圖／航港局提供）

全國歷史最悠久的澎湖漁翁島燈塔(西嶼燈塔)本體修復工程則已順利完成，於1月31日起重新開放，航港局歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並瞭解燈塔歷史。

國定古蹟漁翁島燈塔創建於1778年，為全國最早之燈塔，後於1875年改建為現今的鑄鐵燈塔。近年來，因燈塔底部出現垂直裂縫、鑄鐵平台鏽蝕及穹頂破損等損傷，航港局基於古蹟維護職責與公共安全考量，進行燈塔澈底的全面檢修與強化作業。

本工程屬國定古蹟，修復工法秉持「修舊如舊」原則，塔身材料為19世紀鑄鐵材料，因無相同材料可供替換，經分析原材料成分及評估選用適宜焊材與焊接方式後，以現代焊接技術與底部圍束加固等工法修復，以兼顧結構安全與塔身外觀。

修復期間隨著逐步去漆檢修，需視燈塔損壞情形微調工法，並依法報請古蹟主管機關-文化部同意，加上燈塔所處岬角易受東北季風強勁風速影響，須於維護工安前提下，採嚴謹程序分段施工，力求如期如質完工。

航港局表示，自113年7月底起為求施工期間作業安全與遊客安全而封閉部分園區，修繕期間無法近距離觀看燈塔與燈塔合照，造成些許不便，感謝澎湖鄉親與遊客的體諒與支持，隨著修復作業圓滿完成，燈塔本體已恢復穩固與亮麗。

目前雖已拆除施工架及圍籬，可看見燈塔修復後之全新風貌，但因草皮養護及相關程序尚未完成，燈塔主體周邊區域仍有暫時性的區隔設施，待相關程序完成後將重新開放，共同分享這份文化資產重生的喜悅。

為了維護燈塔園區的整潔與秩序，航港局特別提醒所有訪客，參觀時請遵守園區相關指示，並配合燈塔人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。