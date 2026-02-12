開發資本攜手水木資本　聚焦台灣、矽谷深科技投資

▲開發資本、水木資本共同管理水木開發基金投資台美科技新創。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

開發資本與水木資本共同管理水木開發基金（CDIB-TEN Capital Limited Partnership）已於完成最終輪募集關帳，基金規模逾33億元，投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。

水木開發基金最大特色在於跨台美的產業連結與技術評估能力，水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景；開發資本則擁有逾 65 年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，並配置完善的前、中、後台專業團隊，涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。

此外，母公司凱基金控涵蓋商銀、人壽與證券等多元事業體，能以完整的金融生態系支援基金運作。水木資本與開發資本共同打造兼具廣度及深度的T 型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。

水木資本董事長成群傑分享，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定。水木資本過往成功投資 Credo (CROD. US/高速傳輸 SerDes晶片)等具全球競爭力的新創公司，透過精準發掘具潛力的新創個案，結合深厚半導體產業人脈與跨台美供應鏈整合能力，協助企業加速技術商轉並成功對接資本市場，未來水木開發基金將延續此一可複製的價值創造模式。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本長期致力於推動台灣產業升級與深科技布局，過往亦參與投資信驊（5274）等具領導地位之台灣晶片設計公司；水木資本則在半導體與創投領域展現高度專業性與策略視野。雙方在產業網絡、技術評估與跨境投資上的互補合作，使基金在成立初期即具備明確方向與穩固基礎。開發資本期待透過軟硬對接策略聯盟，協助台灣產業在全球深科技浪潮中持續提升價值主張及競爭力。

水木開發基金亦投資 AI 晶片新創 Rivos。Rivos 專注於 RISC-V 架構 CPU 與平行運算處理器的設計，致力提供現代 AI 與資料堆疊所需的高效能、低功耗架構，並於2025年下半年宣布被Meta併購。此外，水木開發基金也發揮影響力投資角色，擔任鋒霈環境科技股份有限公司2025年募資案領投方。鋒霈為水務工程與廢棄物再資源化系統工程之領導廠商，客戶包含多家台灣指標性科技公司。