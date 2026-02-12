ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船建造海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工　艦艇營收佔約六成

▲海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工典禮，左為海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥、右為台船副總經理顏聰輝。（圖／台船提供）

▲海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工典禮，左為海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥、右為台船副總經理顏聰輝。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)建造的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，第3艘開工典禮於今(12)日上午吉時在台船公司高雄廠舉行，由台船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，並預祝建造案順利圓滿完成。台船近幾年承造官方艦艇日益增高，目前已佔營收六成左右。

本案係海洋委員會海巡署艦隊分署為落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，規劃「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，委由台船公司新建6艘遠洋巡護船，以全面提升我國漁業巡護與海域執法能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新造高緯度巡護船在船體結構與各項設備性能上均大幅提升，全船(含上構)採鋼質結構，滿載排水量約5000噸，不僅顯著提升噸位及續航力，亦可深入高緯度海域執行任務，未來亦規劃巡護至南印度洋等遠洋公海海域，強化我國公海漁業執法能力。

▲開工典禮貴賓合影。（圖／台船提供）

▲開工典禮貴賓合影。（圖／台船提供）

台船公司自商船製造起家，逐步發展為高科技國防造船的重要力量，在「國艦國造」的政策推動下，長期扮演關鍵角色。透過持續投入研發與技術創新，台船公司以專業實力為我國國防安全貢獻心力，並依計畫、如期如質完成本型船艦建造任務，全面提升海巡巡護艦艇能量，確保我國漁民於專屬經濟海域及公海作業之安全，維護爭端水域之和平與穩定，有效遂行各項海域執法任務。

在台灣國防自主的「韌性防衛」戰略下，台船表示將持續作為我國國防戰力最堅實的後盾，並秉持「傳承造船、守護海洋」之使命，與各界攜手守護我國「藍色國土」，以不負國人對台船公司的殷切期許。

關鍵字： 台船海巡署遠洋巡護船第三艘開工艦艇營收佔約六成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【枕頭要跑路？】黑白貓鑽裡面狂扭　秒變靈異現場XD

推薦閱讀

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日本首相高市早苗勝選後市場看好日本經濟，國際資金瘋狂湧向日圓，台銀今（12）日上午11點38分日圓現鈔賣出牌告價飆出「0.2097」刷2025年10月3日以來、逾4個月新高，拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓，將比去年最甜價行情少換逾2.2萬日圓，有意在寒假赴日旅遊的民眾要留意換匯資訊。

2026-02-12 11:57
台股ETF受益人1260萬人創高　一表看人氣最旺10檔

台股ETF受益人1260萬人創高　一表看人氣最旺10檔

根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數上周增加35萬7367人，總人數來到1260萬7312人連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3822人，進一步觀察台股ETF受益人上周增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔

2026-02-12 09:57
美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

沈寂多日的美股存儲記憶體在11日全面噴漲，其中美光走出錯失輝達新訂單的傳言與Sandisk都大漲10%，為記憶體股注入強心針。

2026-02-12 09:42
馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

貨櫃船公司去年獲利雖下降，都還擁有不錯的獲利，但因未來三年新造船交船數年年增高，船噸過剩壓力日增，業界二哥馬士基率先宣布要裁員千人，韓新遠洋則是推出優退方案，展開預防性措施。曾在馬士基台灣公司工作的業界高階笑說，馬士基是最常採取裁員措施的企業之一，該公司培養的人才現在分布在各大貨櫃船公司，算是回饋社會吧！

2026-02-12 07:00
日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

日股漲勢停不下來！日經225指數今（12）日盤中首度衝破58,000點整數大關，改寫歷史新高紀錄，延續選後慶祝行情。市場在歡呼創高之際，也同步緊盯日本新首相高市早苗後續的減稅與擴張財政政策，擔憂是否引發債市震盪。

2026-02-12 09:11
今年春節不一樣！小年夜列國定假日　上班薪水加倍

今年春節不一樣！小年夜列國定假日　上班薪水加倍

農曆春節腳步將近，今年最大不同是「小年夜」正式納為國定假日。勞動部今（12）日提醒，小年夜（15日）、農曆除夕（16日）、春節初一至初三（17日至19日）皆為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定工作日，雇主應給予勞工休假且工資照給；如徵得勞工同意出勤，工資必須依法加倍發給。

2026-02-12 15:02
JKF辣模抱61張0050「2天爽賺20萬」　嗨喊話：相信台灣企業

JKF辣模抱61張0050「2天爽賺20萬」　嗨喊話：相信台灣企業

台股在農曆蛇年的最後，站上3萬3千點大關風光封關。JKF辣模「吐司妹允允 鍾允晴」近日在Threads分享投資成果，手上持有61張0050，短短2天帳面獲利就衝破20萬元，開心直呼「真的要相信0050、相信台灣企業，新年快樂，抱股過年了。」貼文曝光後，立刻掀起討論。

2026-02-12 14:53
搶佔全球供應鏈淨零轉型商機　台灣國際水週 2月23日開放報名

搶佔全球供應鏈淨零轉型商機　台灣國際水週 2月23日開放報名

面對全球供應鏈重組及淨零轉型的挑戰，水資源管理逐漸成為企業提升國際競爭力與落實永續的關鍵。由外貿協會主辦的2026年「台灣國際水週(Taiwan International Water Week，TIWW)」將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館盛大展出，並自2月23日正式開放報名，邀請水資源關業者共襄盛舉，搶先布局全球市場商機。

2026-02-12 14:32
台船建造海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工　艦艇營收佔約六成

台船建造海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘開工　艦艇營收佔約六成

台灣國際造船公司(2208)建造的「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」，第3艘開工典禮於今(12)日上午吉時在台船公司高雄廠舉行，由台船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，並預祝建造案順利圓滿完成。台船近幾年承造官方艦艇日益增高，目前已佔營收六成左右。

2026-02-12 14:14
快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台灣彩券公司今（12）日表示，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。

2026-02-12 13:48

讀者迴響

熱門新聞

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

0050配息了！他領12.8萬超神　一票也嗨曬入帳

6成重壓台積電！　台股大戶「曾被警衛冷眼」看透人性底層翻身

麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」

台積電飆1925元還能買？　外媒曝3大必買理由

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政　債市警報狂響

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高　10萬台幣少換逾2.2萬日圓

ATM就能領新鈔　一堆人仍「排隊等臨櫃」！原因曝

獨／鴻海績效獎金今提前入帳　員工喜迎百萬嗨喊「好大包」

蛇年漲跌王現形　前十大飆股、慘跌標的一次看

獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

當年All in 0050是78元！他一看股價愣「7年後竟沒漲」

美股記憶體滿血復活！　美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

台股ETF受益人1260萬人創高　一表看人氣最旺10檔

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366