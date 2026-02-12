JKF辣模抱61張0050「2天爽賺20萬」　嗨喊話：相信台灣企業

▲吐司妹允允。（圖／翻攝自IG／yun0825_）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股在農曆蛇年的最後，站上3萬3千點大關風光封關。JKF辣模「吐司妹允允 鍾允晴」近日在Threads分享投資成果，手上持有61張0050，短短2天帳面獲利就衝破20萬元，開心直呼「真的要相信0050、相信台灣企業，新年快樂，抱股過年了。」貼文曝光後，立刻掀起討論。

吐司妹PO出截圖，只見她的證券庫存頁面上，帳務損益是+$429869（+9.24%），其中元大台灣50就賺了39萬9830元，「61張0050，短短2天賺了20…真的要相信0050相信台灣企業」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，留言區湧入各種聲音，有人羨慕直呼「本金超粗」、「舒服欸」、「每年都抱股過年。」也有網友笑虧「你不能從跌到70開始算欸，作弊。」對此她也親自回應，透露自己的進場成本，「20張6字頭，後來覺得不夠補了41張7字頭。」等於分批加碼，累積到61張規模。

也有人冷靜提醒「有賣掉才是真的賺進來，不然都是紙上富貴而已。」還有人點出「成也台積、敗也台積」，認為0050表現與權值股高度連動。也有網友感嘆，牛市走了好幾年，大家都有不錯成績，但更重要的是空頭來臨時的心態與紀律，才能自己賺新年紅包。