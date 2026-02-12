搶佔全球供應鏈淨零轉型商機　台灣國際水週 2月23日開放報名

▲2026年「台灣國際水週（TIWW）」不僅是整合水務完整供應鏈的展示平台，更是參展企業接軌國際、掌握商機的絕佳機會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

面對全球供應鏈重組及淨零轉型的挑戰，水資源管理逐漸成為企業提升國際競爭力與落實永續的關鍵。由外貿協會主辦的2026年「台灣國際水週(Taiwan International Water Week，TIWW)」將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館盛大展出，並自2月23日正式開放報名，邀請水資源關業者共襄盛舉，搶先布局全球市場商機。

今年展覽聚焦「智慧水務」、「永續發展」與「淨零轉型」3大議題，徵集水處理、終端淨水、流體自動化與智慧水務、環境工程與水利工程、輸送儲存及新創等六大領域業者參展，完整展現台灣在水回收及再生水應用、先進膜過濾及AIoT智慧水管理等關鍵技術的整體實力，協助業者精準對接高用水產業需求。

根據Knowledge Sourcing Intelligence報告指出，全球工業水處理市場預計將從2025年的182.98億美元成長至2030年的245.24億美元，年複合成長率達6.3%，並強調市場成長動能已由傳統基礎設備，加速轉向兼具「高效能」與「廢水資源化」的高階解決方案，顯水資源管理已成為工業採購決策的核心指標。

回應全球產業對前瞻技術與跨域應用的期待，今年特別規劃「水創新專區」，廣邀新創企業與產學研單位參展，直接對接高用水產業，加速創新科技應用落地；同時，「環境與水利工程暨相關服務區」展出內容再進化，徵集範疇延伸至環境廢棄物處理、資源循環利用、測量及檢驗、工程顧問與整合服務等專業領域，完整呈現從水到環境的系統性解決方案。

去年展覽吸引來自全球57個國家及地區，逾4,300位專業參觀者，較前一屆成長70%，顯示國際市場對台灣水務及解決方案的高度關注。2026年，外貿協會將持續力邀海內外重點買主，並辦理採購洽談會、永續論壇及商機說明會等活動，深化跨業合作，助力參展業者在全球淨零賽道搶佔先機。

2026年「台灣國際水週」將於2月23日開放報名，並提供超早鳥優惠至3月底。該展將續與「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」同期同場地展出，發揮展出綜效，創造跨產業合作契機。最新資訊與完整參展辦法可至展覽網站（www.taiwanintlwaterweek.com ）查詢。