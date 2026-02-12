苦抱1064張00940　他嘆「腿麻不走了」！一票幫算喊沒賠：已賺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

農曆新年假期即將到來，股市封關達創新高的33605點。有網友在臉書社團「00940自救會」曬出對帳頁面，唉嘆「腿麻不走了，就這樣擺著吧」，引發熱議。從截圖來看，帳面虧損約44.7萬元，光是1064張的00940就虧損31萬9981元，報酬率-3.24%。張數之大讓不少人驚呼「歐印1000張，算你狠」。

從原PO貼出的畫面可見，他持有元大台灣價值高息（00940）1064張，試算損益約-31萬9981元；另有元大優息投等債（00968B）300張，試算損益約-13萬9494元。整體總成本約1379萬元，總市值約1337萬元。另外，他還有其他張數不多的主動式ETF，但帳上試算，總損益為-44萬7443元。

貼文一出，許多人紛紛看傻，「都沒在攤平嗎」、「00939都上去了，940還在喘」、「大哥你都有這種財富了為何不直接買0056領息（當然這筆錢是長期閒置那直接0050）。」但也有網友表示，「唯一優點是每次都幾乎當天填息，每月4萬爽爽花也是美滋滋」、「早回本了 只是帳面沒顯示而已」、「還好攤到快8塊 現在領息都賺。」

還有人指出，畫面顯示的是「帳上試算損益」，通常僅計算價差，未必包含已領配息，因此實際整體損益未必如數字看起來那麼慘。留言區有人幫忙試算，「配了20次息，直接算最低的每次30，等於600×1064張=638400欸」，認為若把股息納入，可能早已回本。