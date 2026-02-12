今年春節不一樣！小年夜列國定假日　上班薪水加倍

▲勞動部外觀（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

農曆春節腳步將近，今年最大不同是「小年夜」正式納為國定假日。勞動部今（12）日提醒，小年夜（15日）、農曆除夕（16日）、春節初一至初三（17日至19日）皆為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定工作日，雇主應給予勞工休假且工資照給；如徵得勞工同意出勤，工資必須依法加倍發給。

勞動部指出，若國定假日適逢勞工例假或休息日，雇主應另擇其他工作日補假一天，補假當日性質仍屬國定假日，應休假且工資照給，如當天出勤，同樣須加倍發給工資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少民間企業比照政府行政機關辦公日曆表出勤，若採周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的模式，今年小年夜適逢例假，勞雇雙方可約定於20日補假，形成本次春節9天連假。

至於春節期間出勤薪資如何計算？勞動部舉例，若勞工月薪3萬6000元，推算平日每小時工資為150元。若於2月14日、21日等休息日出勤8小時，依《勞動基準法》第24條第2項規定，前2小時加給1又1/3，後6小時加給1又2/3，當日加班費約為1900元。

若於2月16日、17日、18日、19日及20日（補假）等國定假日出勤，依《勞基法》第39條規定，雇主須加倍發給工資，以8小時計算為1200元。

另外，2月15日及22日為例假日，除非有天災、事變或突發事件，否則不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部也提醒，各事業單位營運方式及排班態樣多元，例假與休息日不一定落在周六、周日，國定假日補假日期也可能不同，雇主應與勞工明確約定各假別日期與出勤給薪標準，避免爭議。

此外，勞雇雙方可協商「國定假日與工作日對調實施」，但因涉及個別勞動條件變更，須取得勞工個人同意，且不得減損勞工原有的國定假日天數。勞動部建議，相關協商應讓勞工充分表達意見，以降低後續爭議風險。

勞動部強調，115年春節連假期間出勤與工資給付應依法辦理，若雇主違反規定，勞工可檢具相關事證，向當地勞工行政主管機關或撥打1955專線提出申訴，保障自身權益。