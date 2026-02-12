三星率先出貨商用HBM4　預期高階記憶體晶片業績成長3倍

▲三星率先出貨業界首款商用HBM4。（圖／三星提供）

記者高兆麟／台北報導

三星電子今日宣布，正式量產業界領先的商用HBM4產品，並完成業界首次出貨，三星表示，憑藉其最先進的第六代10奈米級DRAM製程（1c），量產之初即實現穩定良率與業界頂尖效能，無需額外重新設計即順利完成；業界指出，這代表三星在銷售用於驅動生成式人工智慧（AI）所需的高端半導體的競賽中取得的關鍵突破。

三星致力於透過全面的製造資源推動HBM發展，作為業界最大的DRAM產能與支援基礎設施供應商，確保供應鏈韌性，以應對預期激增的HBM4需求。透過晶圓代工與記憶體部門之間緊密整合的設計技術整合優化（DTCO），三星確保最高標準的品質與良率。此外，三星內部具備豐富的先進封裝技術能力，可有效縮短生產週期與交期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

基於與專注開發新世代ASIC晶片的全球GPU製造商及超大規模資料中心業者的密切討論，三星計劃擴大與主要夥伴的技術合作範圍。三星預期其HBM銷售業績將在2026年較2025年增長超過3倍，並積極擴大HBM4的產能。繼HBM4成功進入市場後，三星預計於2026年下半年開始出貨HBM4E樣品，並將依客戶各別的規格需求，於2027年開始提供客戶客製化HBM樣品。

三星電子執行副總裁暨記憶體開發負責人Sang Joon Hwang表示：「有別於傳統採用既有驗證設計的路徑，三星引領創新，在HBM4上採用了1c DRAM和4奈米邏輯製程等最先進節點。憑藉製程競爭力與設計最佳化能力，我們確保充足的效能空間，在客戶需要時，就能滿足其不斷提升的高效能需求。」



三星HBM4提供穩定的11.7Gbps的處理速度，相較業界標準8Gbps提升約46%，為HBM4效能樹立了全新基準。相較於前代產品HBM3E的最高針腳速度（pin speed）9.6Gbps，HBM4提升約1.22倍，還可進一步提升至13Gbps，有效紓解隨AI模型規模持續擴大所帶來的資料瓶頸問題。單一堆疊的總記憶體頻寬也較前代增加2.7倍，最高達到每秒3.3TB（TB/s）。

三星HBM4採用12層堆疊技術，提供24GB至36GB容量。透過運用16層堆疊，容量選項可擴充至48GB，以配合客戶的時程需求。

為了應對資料I/O數量從1,024個增加至2,048個所帶來的功耗與散熱挑戰，三星在核心裸晶（core die）中整合了先進的低功耗設計解決方案。透過運用低電壓直通矽晶穿孔（TSV）技術與電源分佈網路（PDN）最佳化，HBM4相較於與HBM3E，在功耗效率提升了40%，熱阻改善10%，散熱效果提高30%。憑藉卓越效能、出色能源效率與產品可靠性，三星HBM4專為未來的資料中心環境所打造，協助客戶最大化GPU吞吐量，並有效優化整體擁有成本（TCO）。