一表看蛇年台股ETF規模成長10強　7檔半導體、科技ETF規模翻倍增

台股金蛇年ETF上演大驚奇，全體ETF規模突破8兆元，細分觀察台股原型ETF表現，根據CMoney統計，共有6檔台股原型ETF規模成長幅度翻倍增，表現最好的前三名分別是冨邦科技(0052)、元大台灣50(0050)、新光臺灣半導體30(00904)，這3檔規模成長名列前茅，除台股投資人買單外，3檔ETF含積量最少4成以上，隨台積電股價直衝1,915元創高，同步帶動高含積量ETF買氣走強、規模竄高。

法人表示，2025年台股「積」情再起，2026年科技巨頭AI資本支出續升下，股價仍有望「積」情難退，唯台積電股價早攀千金價，換算1股也近2千元，對於小資族或零股族負擔不小，建議2026年看好台股，不妨鎖定「高含積量」台股ETF或「高含積量」半導體ETF，繼續參與台股金馬年行情。

根據CMoney統計，台股金蛇年期間(2025/1/22~2026/2/11)，ETF除價隨台股成長，上演大驚奇戲碼外，ETF規模吸金力道之強，再度令市場驚豔，尤其是台股原型ETF，面對年初主動式ETF轟動搶市，掀起一波不小的申購熱潮與市場話題，雖然被動ETF略顯失色，但截至封關日止，仍有7檔台股原型ETF規模成長翻倍增，包括富邦0052、元大0050、新光00904、中信00894、國泰00922、華美FT00961，以及野村00935等，在金蛇年ETF規模成長率逾100%以上。

至於其他進榜ETF，則有台新00947、兆豐00913及富邦006208等，若從規模成長前10強名單來看，不難發現金蛇年台股受惠資金行情及AI成長趨勢，多頭攻勢持續帶領台股科技型、半導體型ETF股價表現響叮噹，規模跟著股價水漲船高。

券商財富管理主管表示，金蛇年台股完美封關，全年瘋漲10,080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其是權值王台積電盤中以1,925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股農曆年後開紅盤機率大，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，美系科技巨頭包括Google、Meta、Amazon、微軟等，都陸續公布2026年資本支出金額，由於生成式AI熱潮方興未艾，預估巨頭們AI資本支出金額上看6,000億至6,300億之間，已遠超出市場預期，金額甚至超過多數中大型國家的GDP，預估最直接受惠的仍是AI資料中心與基礎建設產業，主要供應鏈則仍完全仰賴台灣包括上游的半導體晶圓代工、封測，以及PCB、散熱、電源管理與下游系統端組裝業者，都有望年後持續迎來新一波訂單熱潮。

另外，詹佳峯認為，年後台股市場的機構法人將重新整隊，資金布局焦點，仍可望由AI引領全球產能供給出現缺口，短期仍無法補上，全年緊貼缺貨漲價題材的DRAM、NAND兩大記憶體族群，根據高盛最新報告指出，外資預估2026至2027年全球記憶體市場將面臨15年來最嚴重的供應短缺，主要來自DRAM、NAND與HBM三大領域的供需缺口同步擴大，同時，高盛指出，記憶體緊張格局2026年仍可能延續，並出現明顯排擠效應，使HBM與伺服器記憶體如同AI晶片，升級到半導體戰略物資層級。

