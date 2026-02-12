LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

▲LINE Pay Money 。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（12）日公告2025年12月電子支付成績單，其中去年12月3日才正式上線的LINE Pay Money（連加電子支付）來勢洶洶，不到1個月使用戶數就超過222.59萬人，在國內電支排名位居第8，與LINE Pay分家的一卡通雖使用者人數變動不大，但包括代收付金額、小額匯兌金額、儲值與支付金等重要數據皆明顯腰斬，符合業界預期。

▲2025年12月電子支付戰況。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

依照金管會最新資料顯示，一卡通去年12月用戶數仍有715.6萬人，略高於街口支付的714.1萬人與全支付的700.4萬人，但是一卡通代收付金額縮至16.9億元，較去年11月下滑58.74%；國內外小額匯兌金額由去年11月的133.17億元腰斬至68.9億元，下滑48.26%；當月受儲值款項降至94.34億元，較去年11月下滑48.68%；支付餘額降至69.35億元，下滑幅度亦達39.55%。

雖然LINE Pay Money在金管會揭露的最新數據中尚未滿月，但用戶數已達222萬5929戶，2025年12月代收付金額已達19.86億元，超車一卡通；LINE Pay Money在2025年12月辦理國內外小額匯兌與收受儲值款各為34.19億元與62.59億元，支付款項餘額則為20.63億元。

受到LINE Pay Money大舉入侵影響，街口支付、全支付、玉山銀2025年12月代收付儲值金額全都超車一卡通，其中街口支付2025年12月代收付儲值金額落在55.44億元，躍升龍頭，全支付以51.85億元緊追在後。