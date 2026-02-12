鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

▲鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

記者陳瑩欣／台北報導

鴻海（2317）今（12）日舉行集團運動嘉年華活動，不但有輝達共同創辦人黃仁勳影像慶賀，創辦人郭台銘雖未現身，但仍大手筆加碼3億元鼓勵員工，並提供創辦人特別獎，共10名，每名高達1000萬元獎金；以及20萬元，給合計1000名員工抽獎，羨煞科技圈。

▲鴻海董事長劉揚偉出席2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

在員工抽獎同樂前一天，鴻海人起床就收到「好大包」年終入帳，亦有人證實一次進帳逾百萬，鴻海董事長劉揚偉表示，2026年營運會比去年「好非常多」，主要歸功於AI引擎全速運轉，伺服器全球市占率超過4成，讓公司有底氣大方與員工分享紅利，2026年營收將超越9兆元。

▲鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

除了獎金、年終誠意滿滿，鴻海這次運動嘉年華活動請到陳漢典、LULU夫妻檔主持帶動氣氛，包括藝人謝金燕、蕭煌奇與啦啦隊女神李多慧、林襄、權喜原的熱舞更是讓大巨蛋熱血沸騰。

▲鴻海2026年運動嘉年華會，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳致詞。（圖／讀者提供）

黃仁勳致詞時指出，「有鴻海的支持，輝達才能創造奇蹟。」並強調輝達與鴻海處於AI革命的核心，引領人類史上規模最大的基礎建設，並正以前所未有速度，生產世界上最先進的AI超級電腦。黃仁勳更以中文向鴻海員工喊出「新年快樂、馬上發財」，現場歡呼。