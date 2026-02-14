市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

▲陳重銘曝市值型ETF長期優勢。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

近年來越來越多家長開始提早為孩子進行理財布局，「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享觀察指出，台灣家長已不再只顧自己存股，而是逐漸意識到「從小幫孩子累積資產」的重要性，其中，以ETF作為長期投資工具，成為不少家庭的共同選擇。

陳重銘表示，家長最常詢問的問題是「該幫孩子買市值型ETF，還是高股息ETF？」他直言，關鍵不在於哪一檔表現較好，而是投資目標的不同。如果目的是為孩子累積長期資產、為20年後甚至出社會做準備，市值型ETF通常更具優勢；若需要短期現金流，才適合考慮高股息產品。

他舉例說明，若孩子從出生開始，每月定期定額投入3000元，持續扣款至22歲，市值型ETF累積資產可能達200多萬元，高股息ETF則可能僅有100多萬元，差距動輒數十萬甚至接近百萬元；若持續投資到30歲，資產更可能放大到600多萬元，顯示時間與複利的威力。

對於希望同時兼顧教育金與資產累積的家長，陳重銘也認為沒有對錯之分。他提醒，選擇配息穩定的ETF可滿足現金流需求，但配息若提早使用，長期複利效果也會相對降低，關鍵仍在於是否符合家庭實際需求。

在投資教育方面，陳重銘分享自己常用「生活投資術」向孩子解釋理財概念。他指出，日常消費如速食、飲料、手機與網路服務，背後都是大型企業在獲利，既然錢每天都在流出，不如透過投資把它「賺回來」。相較於單一個股，ETF一次買進一籃子股票、且會定期調整，更適合家長與投資新手。

陳重銘強調，投資成敗的關鍵從來不是選哪一檔標的，而是是否能維持紀律。定期定額能避免猜測市場高低點，在市場波動時反而有助於降低成本。回顧疫情、貿易戰等重大事件，真正能累積成果的，往往是願意長期持有的人。

他最後向家長喊話，幫孩子存ETF的重點不在短期績效，而在於時間、紀律與複利。只要方向正確、拉長投資時間，讓孩子在出社會前擁有一筆穩健資產，並非遙不可及的夢想，而是可以一步步實現的目標。