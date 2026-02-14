ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

▲▼ 錢,老年津貼,儲蓄,投資,退休金,資金。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲陳重銘曝市值型ETF長期優勢。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

近年來越來越多家長開始提早為孩子進行理財布局，「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享觀察指出，台灣家長已不再只顧自己存股，而是逐漸意識到「從小幫孩子累積資產」的重要性，其中，以ETF作為長期投資工具，成為不少家庭的共同選擇。

陳重銘表示，家長最常詢問的問題是「該幫孩子買市值型ETF，還是高股息ETF？」他直言，關鍵不在於哪一檔表現較好，而是投資目標的不同。如果目的是為孩子累積長期資產、為20年後甚至出社會做準備，市值型ETF通常更具優勢；若需要短期現金流，才適合考慮高股息產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他舉例說明，若孩子從出生開始，每月定期定額投入3000元，持續扣款至22歲，市值型ETF累積資產可能達200多萬元，高股息ETF則可能僅有100多萬元，差距動輒數十萬甚至接近百萬元；若持續投資到30歲，資產更可能放大到600多萬元，顯示時間與複利的威力。

對於希望同時兼顧教育金與資產累積的家長，陳重銘也認為沒有對錯之分。他提醒，選擇配息穩定的ETF可滿足現金流需求，但配息若提早使用，長期複利效果也會相對降低，關鍵仍在於是否符合家庭實際需求。

在投資教育方面，陳重銘分享自己常用「生活投資術」向孩子解釋理財概念。他指出，日常消費如速食、飲料、手機與網路服務，背後都是大型企業在獲利，既然錢每天都在流出，不如透過投資把它「賺回來」。相較於單一個股，ETF一次買進一籃子股票、且會定期調整，更適合家長與投資新手。

陳重銘強調，投資成敗的關鍵從來不是選哪一檔標的，而是是否能維持紀律。定期定額能避免猜測市場高低點，在市場波動時反而有助於降低成本。回顧疫情、貿易戰等重大事件，真正能累積成果的，往往是願意長期持有的人。

他最後向家長喊話，幫孩子存ETF的重點不在短期績效，而在於時間、紀律與複利。只要方向正確、拉長投資時間，讓孩子在出社會前擁有一筆穩健資產，並非遙不可及的夢想，而是可以一步步實現的目標。

關鍵字： 孩子理財ETF投資定期定額資產累積陳重銘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人生的分水嶺是羊水】過年領紅包拿阿嬤「滿滿的愛」 網：還缺孫子嗎？

推薦閱讀

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？

2026-02-14 11:32
台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

2026-02-14 10:21
春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

近年來越來越多家長開始提早為孩子進行理財布局，「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享觀察指出，台灣家長已不再只顧自己存股，而是逐漸意識到「從小幫孩子累積資產」的重要性，其中，以ETF作為長期投資工具，成為不少家庭的共同選擇。

2026-02-14 17:02
過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

農曆春節9天連假，大家開心放假出遊，不過有一群人仍然堅守崗位，就有網友指出，老闆開出一天6000元條件，請他在公司警衛室留守，工作時間為早上7點至下午6點，可帶筆電打發時間，也能外出購買餐點，累了還可以趴一下睡覺，好奇這樣的條件好嗎？對此，一票網友狂讚，「我願意去，找我。」

2026-02-14 16:10
中油春節加油不打烊　「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

中油春節加油不打烊　「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

農曆春節長達9天連假今（14日）起跑，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，台灣中油公司指出，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

2026-02-14 12:13
投資、購物2類詐騙最常見　金管會：5大要訣防詐

投資、購物2類詐騙最常見　金管會：5大要訣防詐

農曆春節連假期間，民眾金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也伺機詐騙謀財。為確保新年平安順遂，金管會提醒大家，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道或網購平臺」、「小心投資詐騙話術」、「提防假客服來電」及「慎選賣家與付款方式」等5個防詐要訣，並隨時保持警惕，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢確認，遠離詐騙平安過好年。

2026-02-14 12:08
亞馬遜股價9連跌！陷近20年以來最長跌勢　籠罩資本支出疑慮

亞馬遜股價9連跌！陷近20年以來最長跌勢　籠罩資本支出疑慮

亞馬遜周五（13日）收跌，據《彭博》報導，亞馬遜 （Amazon）股價出現近 20 年來最長的連續下跌走勢，投資人持續質疑這家電商與雲端運算公司龐大的資本支出。

2026-02-14 11:44
為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

2026-02-14 10:28
40、50歲才開始投資來得及嗎？　日房產達人點出「理財囤積症」

40、50歲才開始投資來得及嗎？　日房產達人點出「理財囤積症」

看著身邊朋友靠著台股或ETF往財富自由邁進，不少存款族到了40、50 歲才驚覺：「現在才開始準備退休金，是否早已錯過時機？」日本一位擁有10億日圓資產、年租金收入4000萬日圓的房地產投資者，直言這個問題本身毫無意義，只是若持續維持現狀，老後資金不足的風險將成為必然，甚至以犀利觀點指出：「只會存錢的人，和住在垃圾屋裡的人沒有兩樣」。

2026-02-14 10:13

讀者迴響

熱門新聞

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

即／大樂透1.4億獎號出爐！加碼百萬紅包等你來搶

從0歲開始投資！陳重銘曝市值型ETF長期優勢

麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366