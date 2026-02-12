快訊／威力彩「頭獎13.5億」開獎了　財神爺今晚去誰家

力積電51萬股民注意！4／10股東會 紀念品「統一超商100元商品卡」

擁有逾51萬名股東的半導體代工廠力積電（6770）今（12）日公告，將於4月10日在新竹煙波大飯店麗池館B1召開2026年股東常會，並公布今年股東會紀念品為「統一超商100元商品卡」，為連續第4年發送100元7-11商品卡。

LINE Pay Money上線成績單首曝光 強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

金管會今（12）日公告2025年12月電子支付成績單，其中去年12月3日才正式上線的LINE Pay Money（連加電子支付）來勢洶洶，不到1個月使用戶數就超過222.59萬人，在國內電支排名位居第8，與LINE Pay分家的一卡通雖使用者人數變動不大，但包括代收付金額、小額匯兌金額、儲值與支付金等重要數據皆明顯腰斬，符合業界預期。

記憶體短缺！ 聯想集團示警「個人電腦出貨量面臨壓力」

全球最大的個人電腦製造商聯想集團周四（12日）警告稱，由於記憶體晶片短缺問題日益嚴重，個人電腦出貨量面臨越來越大的壓力。

三星率先出貨商用HBM4 預期高階記憶體晶片業績成長3倍

三星電子今日宣布，正式量產業界領先的商用HBM4產品，並完成業界首次出貨，三星表示，憑藉其最先進的第六代10奈米級DRAM製程（1c），量產之初即實現穩定良率與業界頂尖效能，無需額外重新設計即順利完成；業界指出，這代表三星在銷售用於驅動生成式人工智慧（AI）所需的高端半導體的競賽中取得的關鍵突破。

日圓現鈔飆「0.2097」刷4個月新高 10萬台幣少換逾2.2萬日圓

日本首相高市早苗勝選後市場看好日本經濟，國際資金瘋狂湧向日圓，台銀今（12）日上午11點38分日圓現鈔賣出牌告價飆出「0.2097」刷2025年10月3日以來、逾4個月新高，拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓，將比去年最甜價行情少換逾2.2萬日圓，有意在寒假赴日旅遊的民眾要留意換匯資訊。

台股ETF受益人1260萬人創高 一表看人氣最旺10檔

根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數上周增加35萬7367人，總人數來到1260萬7312人連續3周創新高，統計今年來已增加43萬3822人，進一步觀察台股ETF受益人上周增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔

美股記憶體滿血復活！ 美光駁傳言攜手SanDisk大漲逾10%

沈寂多日的美股存儲記憶體在11日全面噴漲，其中美光走出錯失輝達新訂單的傳言與Sandisk都大漲10%，為記憶體股注入強心針。

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退 貨櫃船公司出現預防性措施

貨櫃船公司去年獲利雖下降，都還擁有不錯的獲利，但因未來三年新造船交船數年年增高，船噸過剩壓力日增，業界二哥馬士基率先宣布要裁員千人，韓新遠洋則是推出優退方案，展開預防性措施。曾在馬士基台灣公司工作的業界高階笑說，馬士基是最常採取裁員措施的企業之一，該公司培養的人才現在分布在各大貨櫃船公司，算是回饋社會吧！

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1 獎落新竹縣

台灣彩券公司今（12）日表示，「2000萬超級紅包」第二個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。

日股狂飆破5.8萬新紀錄！高市減稅＋擴張財政 債市警報狂響

日股漲勢停不下來！日經225指數今（12）日盤中首度衝破58,000點整數大關，改寫歷史新高紀錄，延續選後慶祝行情。市場在歡呼創高之際，也同步緊盯日本新首相高市早苗後續的減稅與擴張財政政策，擔憂是否引發債市震盪。