證交所揭數據！近20年農曆年後開盤　台股7成機率上漲

記者閔文昱／綜合報導

台股金蛇年11日（封關日）以33605.71點創下歷史新高封關，全年累計大漲10080.3點，漲幅高達42.84%。台灣證券交易所指出，回顧過去近20年表現，農曆春節後首個交易日，台股上漲機率達7成，顯示節後行情多偏多發展。

市值一年暴增34兆元 蛇年台股氣勢強勁

證交所傍晚公布統計指出，今年農曆年封關日，集中市場股票總市值達新台幣109兆5367億元，相較去年農曆年封關日（2025年1月22日）的75兆5313億元，上市公司總市值一年內增加約34兆54億元，增幅約45.02%，反映蛇年台股表現亮眼。

進一步觀察歷史數據，自2006年至2025年近20個農曆年春節後開盤日，加權指數有14年收漲、6年下跌，整體上漲機率約為70%，成為不少投資人關注節後布局的重要參考指標。

節後行情最大漲跌一次看

其中，春節後單日漲幅最大出現在2023年1月30日，加權指數收在15493.82點，單日上漲560.89點，漲幅達3.76%；反觀跌幅最重的則是2020年1月30日，當天指數收在11421.74點，重挫696.97點，跌幅達5.75%。