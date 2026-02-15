蛇年狂飆1萬點！艾蜜莉喊「台股沒極限」　一票人卻後悔沒All in

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者閔文昱／綜合報導

台股金蛇年正式封關，全年加權指數大漲10,080點，漲幅超過40%，表現亮眼。理財粉專「艾蜜莉－自由之路」近日在臉書發文指出，光是封關前一周短短3個交易日，台股就上漲約1,800點、漲幅達5.7%，直呼「台股真的沒有極限」。

她也點名護國神山台積電是本波行情的重要推手。回顧去年封關時，台積電股價約1,135元，今年封關已來到1,915元，一路改寫歷史新高，甚至笑稱「搞不好明年這個時候，一張台積電就要300萬元」，也難怪成為各大抽獎活動的頭獎常客。

行情大噴發　投資人卻滿是「早知道」

不過，艾蜜莉也觀察到，市場氣氛除了慶祝，更多的是投資人的懊悔聲音，包括「早知道就All in」、「去年應該閉著眼睛買」、「怎麼會錯過這一檔」等。她分享身邊朋友看著台積電與0050狂飆，忍不住感嘆如果當初敢重押，現在可能早已在看豪宅，而不是坐在咖啡廳聊天。

對此，艾蜜莉直言，「千金難買早知道」，類似的懊悔幾乎在每一波大行情後都會重演。

用漁夫故事點醒投資人：不是賺不到，是接不住

為了說明「All in」的風險，艾蜜莉以寓言故事比喻，一名年輕漁夫在百年難得一見的大魚群出現時，因為船小、網小而懊悔不已，但老漁夫提醒他，若硬撐大網，反而可能因承受不了拉力而翻船喪命。

她指出，市場給投資人的報酬，永遠是「接得住」的那一份。若沒有足夠的資金規模、知識與心理素質，即使看似巨大的機會，也可能變成災難。

真正的問題不是錯過行情　而是能不能扛住波動

艾蜜莉提醒，許多人事後懊悔沒有All in，但若真的重押，遇到下跌10%時是否能安心入睡、是否抱得住，才是關鍵。若心態撐不住，很可能在行情震盪初期就停損出場，反而錯失後續漲幅。

她也呼籲投資人，不必再糾結沒賺到的錢，能賺到多少，往往反映目前自身能承受的風險程度，這其實已是「剛剛好的幸福」。

封關後最重要的事：把船造大、把心養穩

展望新的一年，艾蜜莉建議，封關期間不妨好好休息、陪伴家人，等年後回到工作崗位，踏實工作、存錢累積實力，讓「船」變得更大、更穩。當條件成熟，下次行情再來，自然能從容迎接。

她最後也再次提醒，貼文內容非任何形式的投資建議，投資前仍應獨立思考、為自己的資金負責。

