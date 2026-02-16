▲藝人黃鐙輝。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

知名理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」發文，針對網路熱議「黃鐙輝賣出台積電股票、轉買5,000萬元房產」一事發表看法。他指出，外界嘲諷黃鐙輝在每股約1,000元賣出台積電，如今股價已來到1,800元，等於少賺一大筆，但這樣的比較，其實忽略了投資最核心的本質。

施昇輝直言，賣掉股票、買到房子，本身就是一件「確定完成的事」，相較於未來股價的高度不確定性，這樣的選擇完全合理。即便事後回頭看，若能等到現在再賣，帳面數字或許更漂亮，但想買的房子也可能早已被他人買走，不一定還能遇到同樣喜歡、同樣適合的標的。

投資不是比誰賺得多 而是能不能完成心願

施昇輝認為，房子與人之間有緣分，並非價格越高就越值得，投資的目的也不該只剩下「賺更多錢」，而是是否能實現人生的重要心願。他也舉例說明，已故企業家蔡萬才當年在約1,500元賣掉國泰人壽，轉而成立富邦人壽，當時同樣被外界嘲笑，因為國泰人壽之後一度漲到接近2,000元，但時至今日，富邦金控的整體規模反而超越國泰金控。

他進一步點出，許多投資人透過0056等高股息ETF，就能達成穩定現金流、完成個人生活目標，卻仍常遭到酸民嘲諷。對此，施昇輝語帶諷刺地表示，這些人或許可以乾脆成立「反0056俱樂部」，彼此取暖。

施昇輝最後強調，如果人生只剩下事後比較誰賺得多、誰賺得少，甚至拿結果論來評斷別人的選擇，那樣的格局反而顯得狹隘。投資沒有標準答案，真正重要的，是選擇是否適合自己的人生階段與目標。