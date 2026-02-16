ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股飆破32000點　施昇輝曝「如何落袋為安」不破壞複利

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股飆破32000點，財經作家施昇輝教你「如何落袋為安」不破壞複利。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台股在2026年第一個月表現強勢，總共上漲3,100點，漲幅達10.70%，最高曾逼近32,996點，年底封關前更接近33,000點。面對股市高點，知名理財作家施昇輝提醒投資人，當前最重要的是心態調整，而非盲目追高或槓桿操作。

居高思危　掌握資產與風險平衡

根據《今周刊》，施昇輝指出，現在不應抱持股市會無限上漲的幻想，也不建議借錢加碼投資，即便是市值型ETF或台積電也需三思而後行。他提醒投資人，千萬不要認為股市只會漲、不會跌，也不要低估突發利空的影響，像2020年Covid-19與2025年關稅戰短期利空皆曾快速衝擊市場，若遇到長期空頭，例如2022年整年下跌6,000點時，槓桿操作可能讓生活陷入焦慮。

施昇輝舉例說明，如果是退休族，已經有足夠資金支付餘生開銷，適時落袋為安完全合理。他建議，可將部分資金取出以實現生活目標，例如更新家電、旅遊或買房，而不必過度追求帳面增值。對於仍在工作的投資人，也可用已獲利的資金滿足夢想清單，並在保持長期投資紀律下，安心面對短期波動。

長期紀律最重要　市值型ETF與高股息ETF並行

對於仍持續定期定額投資市值型ETF或高股息ETF的投資人，施昇輝建議不需因32000點是高點還是低點而動搖，應繼續執行長期計畫。市值型ETF在上漲行情中報酬最佳，而高股息ETF則可在回檔時提供穩定現金流與安心感。施昇輝強調，台股格局仍以台積電為核心，「成也台積電，敗也台積電」，市值型ETF仍是「進可攻、退可守」的策略。

他提醒，若手上有落後大盤的股票或帳面虧損的股票，適時出清也可降低風險，但切勿在期貨市場放空或預設行情必反。重點是保持「從容、游刃有餘」的心態，穩健面對高點波動。

