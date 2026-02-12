陳世凱接交通部長後首次發新年紅包　橫放8字內貼雙50元銅板充滿巧思

▲陳世凱的新年紅包充滿巧思，非常討喜。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2024年9月2日上任的交通部部長陳世凱，今年首次發給部內員工新年紅包，大紅卡片橫放8字內貼兩個金黃色的50元銅板，圍繞著銅板寫上「路路亨通一路順風 馬到成功」，卡片上端寫著「謝謝你的努力，馬年我們繼續前進」，馬字畫一匹金馬代替，充滿巧思，非常討喜，而且貼的不是1元，而是兩個50元，收到的人都說捨不得撕下銅板，會留作紀念。

AI解讀：數字8代表著權力、財富、領導力、無限與平衡，在不同領域(如生命靈數、天使數字、文化)有不同意涵，通常象徵著繁榮、成功、實幹與物質世界的豐盛，也代表強大的執行力、掌控力和事業心，橫放則像無限符號(∞)，意味著無窮的潛能與福報。

▲卡片封面寫著「因為有你｜交通更有力」。（圖／記者張佩芬攝）

陳世凱今日下午四點開始，帶著政務次長陳彥伯、伍勝園與常務次長林國顯在交通部大樓逐層賀年，很多人為了領紅包延後下班時間，5點1刻來到記者室向在場的媒體賀年並發放紅包；過去幾任部長都是發傳統紅包，這次收到非傳統紅包大家都很讚嘆。

陳世凱是從行政院發言人轉任交通部長，當時47歲，是近31年來最年輕的交通部長，一年多來表現沉穩，被認為是內閣當中表現在前段班的部長。