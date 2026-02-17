▲證交所董事長林修銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台股金蛇年今天封關，以33,605.71點作收，單日大漲532.74點，全年累計漲幅超過1萬點，對照去年龍年封關的23,525.41點，呈現亮眼表現。台灣證券交易所董事長林修銘表示，面對創紀錄收盤，投資人應以平常心看待短線漲跌，更重要的是資本市場能協助台灣產業走向世界，讓國際看到台灣的實力。

媒體詢問台股是否有機會挑戰4萬點或躍升全球市值前五大市場，林修銘表示「可以期待」，但仍建議投資人保持平常心。他指出，台灣供應鏈包括AI與半導體產業，在全球市場的亮眼表現，就是台股穩健上漲的最強後盾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歷經風浪 台股展現韌性

林修銘回顧過去一年，台股經歷多次挑戰，例如去年4月對等關稅事件一度造成股市下跌，但台灣產業展現高度韌性，不僅吸引本土投資者，也讓國際機構透過資本市場參與台灣產業發展，助力台股躍升全球市值第七大股市。

今天證交所首度舉辦封關典禮，以「五穀豐登，八方共好」為主題，邀請羽球天后戴資穎擔任年度人物，象徵韌性與自律精神，與台灣企業競爭力相呼應。林修銘也表示，藉封關典禮聚集會計師事務所、證券商、投信業主管，感謝大家共同度過挑戰並創造多項亞洲與世界紀錄。此外，證交所捐贈愛心物資與年菜給中華安德烈慈善協會及華山基金會，展現資本市場帶動社會良善循環的力量。