投資台積電20年有望翻16倍？詹璇依揭長線持股底氣

▲財經主持人詹璇依提醒，ETF抱股過年就好，台積電長期成長仍是核心。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

11日台股封關，財經主持人詹璇依在影音中向觀眾祝賀新年，並以輕鬆語氣提到自己穿著「像個紅包」，祝福大家在馬年「Money多多」。針對近期投資人關心的「是否要抱股過年」或「是否應逢高調節」問題，她建議，若持有的是基金或ETF，原則上可長線持有，不必過度操作。

詹璇依指出，主要原因有兩點：第一，基金經理人會依市場狀況進行資金調整與配置；第二，ETF屬於被動追蹤指數的投資工具，只要選擇高含台積電比重的標的，且投資人認為其屬於AI長線發展趨勢的一部分，就不必特別做調整。她也提醒，除非短期有資金需求，否則不需要因過年或短期波動頻繁進出市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電20年報酬可翻16倍？

詹璇依分享華爾街分析師的長期試算結果，若長期持有台積電20年，報酬有機會成長約16倍。分析推算以台積電過去年化報酬率約19%，若將股利納入，可達23%；即便保守以年化15%計算，20年累積報酬仍可能翻16倍。她表示，關鍵在於台積電在高階製程的不可替代性，以及深厚護城河，成為長期成長的重要底氣。

她建議投資人若選擇以台積電為核心、聚焦台灣AI與電子科技產業的ETF或基金，其實不必過度擔心短期波動，重點是保持長期投資紀律，「把APP關掉，開心過年」。