台積電漲23.5%勝ETF！「不敗教主」陳重銘：買股比0050更賺錢

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

台積電投資人近日大開心，股價從去年底的1550元飆升至封關的1915元，1個多月漲幅高達23.5%。知名理財達人「不敗教主」陳重銘指出，雖然持有台積電的ETF也跟著受惠，但報酬率卻略輸台積電個股。以0050與0052為例，從去年底到封關期間，0050報酬率為19.2%，0052為21.6%，均低於台積電的23.5%，顯示ETF集中度高已削弱了分散投資的效果。

陳重銘提醒，0050持有420,110張台積電，總價值超過8000億元，若台積電出現問題，投資人將跟著承受風險。由於0050是被動型ETF，投資人無法像主動型基金那樣隨時出清，必須持有台積電直到股價跌破成分股標準才會被剔除。他表示，這也是投資人應該了解ETF分散性的原因，過度集中在單一個股並不是真正的指數投資。

為此，金管會早已針對新推出的ETF設計「台積電條款」，限制單一持股比重不得超過大盤水平，目前上限為45.4%，讓ETF的分散性更加均衡，符合指數投資理念。陳重銘強調，他並非攻擊0050，而是希望提醒投資人「買台積電贏0050」，讓粉絲能多賺一點。

他進一步指出，聽從建議直接投資台積電的粉絲，實際獲利比持有0050的投資人高出不少，這是一個不可否認的事實。陳重銘提醒投資人，ETF雖方便，但若過度依賴單一成分股，反而可能降低整體報酬，投資前應充分理解產品特性。