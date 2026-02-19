國泰首檔主動ETF上市！00400A每股10元、月配息10元開賣

▲ETF示意圖。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

國泰首檔主動式台股ETF「國泰台股動能高息主動式ETF基金」（證券代碼00400A）正式亮相，於3月23日至25日展開募集，每股發行價為新台幣10元，主打「動能出擊」與「收益防守」雙重策略。00400A不僅提供「月配息」機制，還設有「收益平準金」，讓投資人領息更安心。

王牌操盤手領軍 業績亮眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

這檔ETF由國泰投信王牌基金操盤手梁恩溢掌舵，他負責的國泰台灣高股息基金自2020年成立以來，淨值已從10元攀升至51.6元（不配息），不到6年就翻了5倍，績效表現受到市場矚目。梁恩溢指出，投資就像拳擊，攻守兼備才能立於不敗。

00400A的核心在於「主動選股」，由專業團隊進行「Bottom-up」深度研究，鎖定先進製程、IC設計及散熱等產業強者，力求擺脫大盤指數束縛，提升超額報酬潛力。梁恩溢指出，2025年台股大盤報酬率雖達25.7%，但僅有15%的個股跑贏大盤，而這些領先個股的平均報酬率高達80.2%，證明精準選股的重要性。

高息兼顧收益穩健防守

除了進攻，00400A也兼顧防守。ETF運用股利總額與殖利率雙重篩選策略，歷史數據顯示，高股息金額公司在多頭年平均報酬可達53.7%，遠高於單純追求股息率的7.2%，有效兼顧收益與成長。梁恩溢表示，ETF亦納入選擇權操作策略，透過「掩護性買權」收取權利金增強收益，並可在空頭時利用期貨避險。

綜合來看，00400A除了具備資本利得潛力，還提供月配息與收益平準金，讓投資人可靈活安排現金流，適合追求穩健配息又想兼顧成長的小資族。梁恩溢表示，隨著ETF上市，投資人將可更輕鬆享受「高息兼具動能」的投資策略。