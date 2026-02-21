ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

定期定額ETF開年爆增13萬人！00981A一個月跳升兩名成主動ETF王

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為台股6/30收盤行情。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台股攻克33000點大關後，封關行情全面噴發，投資人進場意願創新高。根據統計，2026年開年以來，熱門ETF前20名的定期定額戶數累計增長達13萬人。其中，統一00981A僅用一個月，就從排行榜第十名躍升至第八名，成為開年最受關注的主動式ETF，凸顯投資人對專業經理人操作的信心。

證交所公布的熱門ETF排行榜顯示，1月定期定額戶數增幅冠軍由富邦科技(0052-TW)拿下，增幅高達36%，00981A及國泰費城半導體(00830-TW)緊追在後，增幅均超過20%；國泰台灣科技龍頭(00881-TW)、元大台灣50(0050-TW)、元大S&P500(00646-TW)也均有超過10%的增幅。值得注意的是，00981A是前十名中唯一的主動式ETF，在被動ETF當道的市場中逆勢突圍。

專家分析，當類股輪動加速、盤面波動大時，投資人不再滿足於被動追蹤指數，而傾向將選股交給專業團隊。00981A經理人陳釧瑤指出，短期波動雖受政治與利率因素影響，但在AI與半導體等科技產業持續成長，以及雲端業者資本支出穩健的背景下，台股長期基本面仍具支撐。

00981A自成立以來表現亮眼，不僅是主動式ETF中規模成長最快的產品，其績效也持續領先同類型ETF。在高檔震盪格局下，透過主動調整持股、精準布局AI與半導體產業，為投資人提供穩健航道，也成為越來越多聰明錢選擇主動式ETF的主要原因。

