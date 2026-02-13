一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

▲元大金1月EPS 0.48元，暫居七家金控之首。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

元大金一月稅後淨利64.43億元，年增率147.24%，EPS 0.48元，獲利創新高主因在台股市場熱絡，一月上市日均量放大至9799億元，帶動證券經紀手收，元大證一月稅後淨利為36.7億元，年增率達187.1%；元大銀主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，一月稅後淨利14.1億元；元大人壽今年起適用新會計準則，合約服務邊際（CSM）累積效果佳，加上去年起熱銷的投資型保單，經重新衡量服務期間之成本與收益後，一月稅後淨利為9.5億元。

永豐金一月稅後淨利達51.03億元，年增率75.78%，EPS 0.35元，獲利成長主因永豐銀行連續第五年創獲利新高紀錄，稅後淨利達34.77億元、年增37%，由於利息淨收益、手續費淨收益的雙位數增長所帶動，年增率各為30%、21%。

京城銀稅後淨利為6.28億元，主要來自京城銀國際租賃處分利得2.87億元；永豐金證稅後淨利達12.22億元．年增379%，也創歷史新高，主因經紀與泛財管手續費收入成長、以及資本利得的增加，手續費淨收益年成長為140%。

玉山金一月稅後淨利40.2億元，年增率32.94%，EPS 0.25元，主要子公司玉山銀一月稅後淨利33.9億元，較去年同期增加10.7%，主要動能受惠財管手續費收入挹注，淨利收入年增30.1%、手續費收入更大增50.9%，玉山證券一月稅後淨利4.6億元；玉山創投稅後淨利3.3億元；玉山投信稅後淨利0.3億元。

中信金一月稅後淨利73.67億元，年增率7.91%，EPS 0.38 元，子公司中國信託銀行一月份放款及財富管理業務動能強勁，且有聯貸手續費挹注，淨利息與手續費收入表現優異，單月稅後淨利58.91億元，繳出歷年同期最佳成績，相較去年同期獲利成長46%，主要由於核心業務動能表現良好，以及淨利差擴大。

子公司台灣人壽一月稅後淨利40.11億元，主要受到債券及基金評價利益，加上過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響；另外，保險業務動能表現良好，新契約保費達 164 億元，較去年同期成長276%。

兆豐金一月稅後獲利41.58億元、EPS 0.28元，兆豐銀受惠於利息、手收及財務操作的亮麗表現，一月稅後淨利32.15億元，年增17.8%；兆豐證受惠於台股大漲、成交量大增，一月稅後獲利6.17 億元；兆豐票券一月稅後淨利2.76億元。

華南金一月稅後淨利29.89億元，為歷年同期新高，年增率51.19%，EPS 0.21元，旗下子公司華南銀一月合併稅後淨利為23.76億元，每股稅後盈餘為0.22元，每股淨值為24.11 元。

