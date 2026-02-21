00940股民虧31.9萬嘆「腿麻不走」！內行算出實際已賺63萬

▲有股民抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

農曆新年連假前夕，台股11日封關飆上歷史新高33,605點，讓不少股民喜迎「超級大紅包」。不過，一名網友在臉書社團「00940自救會」曬出自己持有1064張元大台灣價值高息ETF（00940）的對帳頁面，帳面虧損高達31.9萬元，報酬率約-3.24%，讓他無奈直呼「腿麻不走了，就這樣擺著吧」。

原PO的持股成本均價約9.99元，除了00940之外，他還持有元大優息投等債（00968B）300張及其他主動式ETF，總成本約1379萬元，帳面市值約1337萬元，整體虧損44萬多元。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人驚呼「這張數很狂」，也有人建議「全部砍掉買0050」、「這種錢買0056領息就好」。

然而，內行人指出，帳面虧損並不等於實際損益，00940為月配高股息ETF，若計入歷次配息，原PO實際已回本甚至略有獲利。有網友幫忙試算，若以每次最低配息30元計算，1064張已累計配息超過63萬元，顯示帳面虧損只是短期價差，整體仍有正收益。

00940自2024年發行以來，因親民的發行價與高股息吸引大量小資族與退休族投資，短短5天就募得1752億元資金，創下台股ETF新紀錄。不過，受全球股災與外資、大戶操作影響，曾一度破發，投資人數截至2026年1月仍剩約51.2萬人，總規模跌破千億元，股民投資心路仍頗具討論熱度。