XWD績效傲視同類！憑「美股核心＋國際衛星」年報酬多出2%

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

在全球資金布局重新調整、非美市場輪動加速之際，晨星金牌評級的 iShares MSCI全球指數ETF（XWD）再度受到市場矚目。該ETF過去十年年化報酬率領先同類基金逾2.5個百分點，風險調整後表現同樣出色。儘管美股比重已攀升至七成以上，XWD仍保有約三成國際部位，使投資人在美股強勢的同時，也能分享歐洲與亞太成熟市場的獲利紅利。

XWD追蹤MSCI全球指數，投資範圍涵蓋已開發市場的大型與中型股，採市值加權機制，使規模迅速擴張的企業權重自然提升，有助降低換手率與交易成本，也讓基金長期貼近市場主流資金流向。基金管理費率（MER）為0.48%，在全球股票型ETF中屬中等水準。市場分析指出，雖有成本下修空間，但對希望以單一工具完成已開發市場配置的投資人而言，操作便利性與品牌穩定度仍具吸引力。

資產配置結構顯示，美國股票比重自2009年成立初期不足五成，攀升至2025年底的七成以上，反映美國大型科技與成長股長期領漲全球。市值前十大成分股均為美國企業，科技股占比明顯高於同類產品，使美股在強勢期間成為報酬主引擎。不過，專家提醒，集中度高亦可能增加波動風險，尤其在科技股估值修正或美元走弱時。

2025年是觀察XWD國際配置效益的一年。當年度多個已開發國家股市表現優於美國市場，約三成的非美持股部位使基金得以分享海外通訊服務與醫療保健類股漲勢，全年報酬仍高出同類基金平均逾2個百分點，展現「美股核心、國際衛星」的配置彈性。由於排除新興市場與小型股，波動度相對略低，但也可能錯失快速成長的新興市場超額報酬。

整體而言，XWD適合作為已開發市場核心配置工具，特別是在長期看好全球大型企業獲利擴張趨勢的情境下。展望後市，美國科技龍頭若持續受惠於人工智慧與數位轉型浪潮，市值加權機制仍將推升整體績效；若資金轉向歐洲、日本等成熟市場，三成國際部位可提供一定緩衝。金牌評級背後既是對紀律化策略的肯定，也提醒投資人關注集中風險與費用結構，在多變的全球環境中審慎布局。