記者閔文昱／綜合報導

009816才剛掛牌，就引發投資圈熱烈討論。暢銷財經作家辣媽（郭雅芸）在臉書粉專「辣媽聊財經」發文指出，最近最常被問到的問題就是：「009816好？還是0050好？」不過她強調，每一種市值型ETF都有不同特色，投資人應先思考自己處在人生哪個階段、有什麼投資偏好，再來決定適合的標的，而不是單純比較績效高低。

009816三大特色：不配息、重獲利、控集中

辣媽分析，009816有三個鮮明特色。第一是「不配息」，將股利自動再投入，讓複利效果最大化。她指出，若配息沒有再投入，長期總報酬差距可能非常驚人，甚至10年下來差距可達180%。不少人領到股息後，可能只補貼家用或閒置未再投資，無形中打斷複利效果，而009816則透過機制將股息全數自動投入，避免被生活瑣事干擾。

第二，009816並非單純「市值夠大就納入」，而是優先篩選近四季有獲利的上市公司，再從中挑選前50名。辣媽指出，市值大不代表一定賺錢，因此透過獲利排序作為第一道關卡，有助提升成分股品質。

第三，009816設有單一持股權重上限，避免個股過度集中。這樣的設計在台股震盪時，有機會讓ETF整體波動相對低於大盤。

0050優勢：經典老牌、配息有感

至於為何0050仍深受投資人喜愛？辣媽認為原因很單純，就是「直覺又經典」。0050投資台灣市值最大的50家公司，邏輯清楚，加上歷史悠久、規模龐大，讓投資人較有信任感。

此外，0050採配息機制，投資人能實際看到現金入帳，心理上較有安全感。不過她也提醒，若領到的股息沒有再投入，長期複利效果仍會打折扣。

關鍵在於人生階段

辣媽認為，009816較適合不需要現金流、投資時間拉長至10年以上，且不想每年處理配息與稅務問題的投資人，設定好定期投入後，就能專心工作與生活，把時間留給複利發酵。

而0050則較適合投資新手，或偏好穩定配息、願意自行處理再投資的族群。她總結表示，若想把複利做到極致，可考慮009816；若希望從老牌經典開始、同時看得到現金流，0050也是穩健選擇。不過投資標的並非一成不變，應隨著人生階段與風險承受度調整配置。