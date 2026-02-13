昱台國際3月與年底設馬來西亞與印尼公司　營收以成長15%為目標

▲昱台國際是去年10月20日股票上櫃的公司，圖為該公司董事長劉枋(左)與總經理林興芳(右)為上櫃敲鑼。（圖／昱台提供）

記者張佩芬／台北報導

昱台國際(7716)今年1月營收1.62億元，月增4.32%、年減9.98%。公司高階指出，公司今年積極拓展業務，馬來西亞子公司將於3月底開幕，印尼子公司預計年底開幕，營收以年增15%為目標，公司也積極尋求國內收購對象，以拓展歐美航空貨運。

公司方面說明，去年1月因為企業已在搶運輸美貨物，貨量有特別拉高，今年1月營收雖不如去年，但從去年第四季開始，運價就處於較高水平，並一直延續到現在；美國對等關稅讓供應鏈重組，估計今年亞洲區間航線看好，估計會保持一定旺度。

但因歐美線趨弱，目前長程線已有部分船公司已開始順道搶運亞洲區間貨載，影響市場運費水平，如果用來搶運的艙位加大，就會出現不利影響，像紅海復航與否等地緣政治因素，就需要密切關注。

另部分原本以歐美國線為主的承攬業者，也轉向亞洲市場，帶動區域內競爭升溫，對承攬業者的利潤區間形成一定壓力，但昱台表示公司長期深耕亞洲市場，對於維持一定獲利很有信心。

昱台去年全年營收19.85億元，年減2.45%；前三季因亞洲供應鏈需求提升及東南亞貨量增長，合併營收15.26億元，營業毛利3.13億元，歸屬母公司淨利3927.5萬元，EPS1.96。