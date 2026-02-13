專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

▲億元教授鄭廳宜表示，年底前台積電有機會來到2300元。（圖／鏡週刊提供，下同）

2026 年全球半導體成長動能持續強勁，台股封關當天台積電（2330）股價正式站上1900元大關，成為台股衝刺的核心引擎。億元教授鄭廳宜指出，隨AI晶片需求進入高增長期，台積電預估EPS（每股盈餘）將從今年的88元攀升至2028年的120元，再加上記憶體族群狂飆，今年底台股有機會上看37000點。與此同時，美國聯準會正式進入「華許時代」，其創新的「降息與縮表」併行政策，究竟是互補還是衝突？端看流動性風險如何控制。

「現在在家裡要有地位，就要有台積電；我是在股價1500元時趕快上車。」談到台積電股價在封關當天站上1900元，億元教授鄭廳宜笑得開心，分享了一段家庭故事。

鄭廳宜表示，台積電預估今年EPS約88元，本益比不到23倍，市場已提前反映下半年；而下半年看明年的成長動能，若EPS挑戰100元、維持23倍評價，股價將上看2300元。

以權值股對指數的拉動效果估算，台積電每上漲1元約貢獻大盤8點，若有400元空間，等同推升逾3000點，再加上記憶體族群回溫，年底指數大有機會挑戰37000點。再拉長線到2028年，台積電EPS上看120元，因為股價3000元也不是不可能。

鄭廳宜強調，投資與投機最大差別，在於「你有多了解手上的公司」。台積電資訊透明、基本面清晰，是可被研究與追蹤的標的；相對地，像比特幣這類缺乏透明度的資產，他選擇敬而遠之。「面對波動加劇的年代，知識就是最好的安全邊際。」

展望全球經濟，今年市場另一焦點落在美國聯準會新任主席華許的政策方向。他認為，過去聯準會偏重「看到數字才行動」，缺乏前瞻性；未來若能更積極預測景氣循環，政策效果將更精準。華許提出降息與縮表並行的策略，看似矛盾，實則互補：降息可修正殖利率曲線倒掛，縮表則讓資產負債表正常化、降低泡沫與通膨預期。

不過，兩項政策同步推動也伴隨流動性風險。一旦資金收縮過快，市場可能劇烈震盪。所幸美國財政部已釋出訊號，不會激進縮表，必要時仍會進場買債，為市場提供緩衝。

鄭廳宜指出，股市利空難以預測，當指數站上高檔，投資人能做的是更重視資產配置與風險控管，回到基本面選股，才能在新一輪景氣循環中，把機會真正轉化為長期報酬。想知道鄭廳宜更多台股看法，精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/0n6NVrKyfFE

