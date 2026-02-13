台股23日新春開紅盤　專家揭勝率四關鍵

▲台積電全年大漲千元，領漲台股飆漲。（圖／CTWANT提供，下同）

2月11日台股「蛇年」封關表現極其亮眼，創下多項歷史新紀錄，大盤加權指數收在33,605.71點，單日上漲532.74點，漲幅約1.6%；全年大漲10,080.3點、漲幅高達42.85%。展望馬年，多家法人預估台股多頭方向，樂觀上看到3萬9千點，奔向4萬點。

台股將於2月23日新春開紅盤，重新開市。

台股能在蛇年「金蛇擺尾」衝破三萬三千點大關，推升台股飆升的原因，台新投顧副總經理黃文清認為，主要受到AI浪潮持續強勁、權值股領軍撐盤以及資金湧流、股民信心與市場情緒樂觀，蛇年上市公司總市值激增約34兆元，平均每位股民在蛇年賺進約245萬元。

▲台股11日收在33,605.71點，單日上漲532.74點，金蛇年全年大漲逾萬點創紀錄。

進一步來看，AI伺服器與邊緣運算需求未減，帶動半導體供應鏈營收不斷攀升。以台積電為首的權值股頻創天價，加上日月光投控、聯發科等權值股集體發威，推升大盤指數；美股與國際股市激勵：美股科技股維持高檔，台積電 ADR的強勢表現為台股現貨提供了強大的上漲動能。

台股封關之後，市場進入為期11天的休市期（2/12 - 2/22）。由於蛇年是以「歷史最高點」封關，這段期間國際市場的波動將可影響23日星期一開紅盤的氣勢。

CTWANT盤整多名經濟學家、投資長對於國際趨勢看法，提醒股民在封關休市期間，對於國際市場變化有四大觀察點，包括「美國關鍵通膨數據（CPI & PPI）」、「輝達（NVIDIA）、 AI巨頭動向」、「台積電ADR的溢價率」、「地緣政治與日圓匯率」，以了解台積電ADR與台指期夜盤的連動表現。

2月中旬美國將公布最新的通膨指標；若通膨數據高於預期，可能引發聯準會（Fed）官員放鷹，衝擊美股科技股，進而影響台股年後的資金動能。AI依然是台股的命脈，需關注輝達、微軟、Google 等AI領頭羊是否有重大財報訊息或技術發布，這將直接反映在台積電、廣達、鴻海等AI供應鏈。

台股封關後，台積電ADR在美股持續交易，若ADR在休市期間大漲，23日開紅盤時，台股現貨將會有顯著的「補漲」空間。觀察中東或區域局勢有無突發風險；同時注意日圓走勢，日圓過度波動往往會引發全球套利交易撤走，造成短線動盪。

有證券分析師評估，蛇年台股以33,605點歷史高位封關，氣勢極強；若美股在休市期間未出現超過3%以上的系統性大跌，年後「跳空開高」的機率極大。而市場也會觀察台股近20年的歷史數據統計，春節後開市的表現普遍具有「紅盤效應」。

開紅盤當日多數受封關期間美股漲幅激勵，上漲機率約70%～75%；開盤後5個交易日約因資金回流市場情緒樂觀，上漲機率80%；開盤後20個交易日，「元宵行情」帶動多頭延續，約漲機率85%。

