靠台積電撐起一片天？定期定額2.0三個月實測　報酬率達13.47%

▲3檔標的合計獲利+2,214元，整體報酬率達13.47%。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

在台股持續創高、多頭氛圍濃厚的市場環境下，定期定額投資策略再次成為投資人關注焦點。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴分享「定期定額計畫2.0」滿第三個月的投資成果，三檔投資全數繳出正報酬成績單，整體報酬率達13.47%。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉「定期定額計畫2.0」第3個月成果。

節目中指出，本次升級版計畫自2025年11月1日正式啟動，每月固定投入6,000元，分別配置於台積電（2330）、元大台灣50（0050），以及主動型統一台股增長（00981A），相較過去採多檔ETF分散布局的策略，本次改為集中配置，並將單檔投入金額提升至2,000元，以觀察不同投資風格在相同市場環境下的績效差異。

根據截至2026年1月30日統計，投資組合累積投入成本為16,434元，目前市值達18,648元，總損益為+2,214元。其中，台積電（2330）報酬率達+17.80%，表現居冠；元大台灣50（0050）報酬率為+13.08%；主動型統一台股增長（00981A）則為+10.60%，三檔皆維持雙位數報酬，反映近期台股強勢上漲的市場氛圍。

▲「定期定額計畫2.0」執行滿三個月，全數標的皆獲正報酬。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

主持人分析，台積電近期受AI與半導體題材帶動，股價表現強勢，成為本次投資績效的主要推手。不過，市場漲勢並非僅由單一權值股支撐，中型股ETF與上櫃市場標的同樣展現亮眼表現，反映資金輪動與市場結構的多元性。另一方面，高股息ETF近期表現相對溫和，國泰永續高股息（00878）與元大高股息ETF（0056）報酬率分別為7.05%與2.65%，雖落後於市值型ETF，但仍維持正報酬，符合其穩定收益的產品定位。

節目最後強調，定期定額的核心並非追求短期勝負，而是透過紀律投資累積長期資產。在市場熱度升高之際，更應維持理性與耐心，避免因短期波動改變原有策略，持續觀察不同投資風格在市場循環中的表現差異。