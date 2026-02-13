貿易協定「大採購」　連賢明：波音訂單排至2030後、購機達成有變數

▲美波音飛機接單排至2030年，台灣購機目標搶在2029年達成有挑戰。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

台美雙方已完成簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅，中經院院長連賢明在臉書發文指出，台灣承諾在2025年至2029年間，大幅增加購買美國液化天然氣和原油、民用飛機和發動機，電網設備和發電機、船舶和鋼鐵製造設備等總共大約850億美金，這個負擔應該不重；比較擔心的是目前波音訂單已經排到2030年後，再加上韓國日本都答應購買一堆飛機（韓國日本都承諾一百架飛機），台灣就算想買也不見得在2030 前買得到。

以下為連賢明臉書發文全文：

台美對等關稅協議 （Ｉ）

經過了一年多的談判，台美今天在華府正式簽署對等關稅協定 (ART)。這協議對台灣傳產開拓美國市場，科技業打入關鍵供應鏈，都會有相當助益，應該好好獎勵談判團隊。

就如同中經院前面所說明的，川老大下面的關稅協定通常包含三個部分：大開放，大採購，以及大投資。大投資的部分在前面已經說明，就不在重複。我們下面針對大開放，大採購，以及整體關稅協定進行評論，先講大採購的部分。

在大採購部分總共有三項。台灣承諾在 2025 年至 2029 年間，大幅增加購買美國商品

- 444 億美元的液化天然氣和原油

- 152 億美元的民用飛機和發動機

- 252 億美元的電網設備和發電機、船舶和鋼鐵製造設備

這三項加起來總共大約850億美金，每年約210億左右。這金額對台灣應該不會是太大的負擔。舉例來說，每架波音民航機價格約兩億到四億美金，若以三億美金來計算，大約是五十架飛機，平均一年增購十二架左右。以目前台灣三家國籍航空公司（加上虎航就四家）都在更新和擴充機隊來看，這個負擔應該不重。比較擔心的是目前波音訂單已經排到2030後，再加上韓國日本都答應購買一堆飛機（韓國日本都承諾一百架飛機），台灣就算想買也不見得在2030 前買得到。

同樣的，台灣目前能源96%都是進口，每年花費約五百億美金外購能源。目前美國能源佔比約10-15%，每年若將美國能源增加一百億美金，就是將美國佔比提升到 30-35%，應該也是可行的方案。事實上，2022年因為俄烏戰爭，台灣降低俄國的能源進口，就把來自美國增加50億美金，顯示能源採購應該有調整空間。這些除了平衡對美順差外，也能幫助台灣分散能源來源，對台灣的能源安全有幫忙。

