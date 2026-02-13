台驊旗下韻驊共享辦公室全新升級　更具隱私與專注力的辦公選擇

▲台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室全新升級。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著遠距與混合辦公成為常態，企業對「辦公室」的想像正快速轉變，辦公空間不再只是座位數量的安排，而是承載團隊效率、專注狀態與品牌形象的重要基礎，台驊投控(2636)旗下T3CO韻驊共享辦公室在與企業及新創團隊長期互動的過程中，看見這樣的過渡階段需求，將共享辦公室全新升級。

T3CO韻驊本次完成整體空間優化，重新規劃原有開放區域，提升獨立辦公室比例與隱私設計，將共享的彈性與企業所需的專注環境結合，讓空間真正支持工作本身，而不只是提供座位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲舉辦會議或慶祝活動的空間。（圖／台驊提供）

韻驊指出，越來越多成長中的團隊發現，真正影響工作品質的關鍵，不是空間大小，而是空間是否能承接工作的複雜度。當討論需要保密、決策需要專注、協作需要安靜，開放式共享空間往往難以兼顧隱私與效率；而傳統辦公室則意味著高額裝修成本與長期租約的壓力，讓企業在成長過程中承擔過高風險。我們重新思考共享辦公的本質—不是「能不能坐」，而是「適不適合工作」。

在升級後的空間配置中，企業可依團隊規模彈性選擇獨立辦公室或專屬座位，同時享有完善的會議室、接待空間與公共交流區域，兼顧對外形象與內部協作需求。升降桌、人體工學椅、高速網路、電話亭、哺乳室、淋浴間，以及商業登記與信件收發等配套服務，讓團隊能在完整支持下專注發展業務。

▲優雅舒適的空間設計。（圖／台驊提供）

作為台驊國際控公司投資的共享辦公品牌，T3CO韻驊的空間為集團自有資產，營運規劃以長期經營為核心。對企業而言，這不僅代表穩健的制度與服務品質，更是一份可預期的承諾—辦公空間的穩定性不會因市場波動而改變，企業能安心規劃未來。

在共享辦公市場快速成長的同時，企業對營運連續性與信任感的重視也日益提高。T3CO韻驊相信，一個好的辦公空間，不只是高級或熱鬧，而是能在關鍵時刻，成為團隊可以放心依靠的工作據點。

當團隊準備邁向下一個階段，空間也應該同步升級。T3CO 韻驊提供的不只是辦公室，而是一個能陪伴企業穩定前行的空間選擇。