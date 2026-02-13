ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

應用材料財測亮眼夜盤飆近13%　陸行之：今年營收、獲利被低估

▲▼應用材料矽谷設備與製程創新暨商業化中心。（圖／應材提供）

▲應用材料。（圖／應材提供）

記者高兆麟／台北報導

半導體設備大廠應用材料公布最新財報後，盤後股價強勢上揚，夜盤一度大漲近13%，報370.83美元。半導體分析師陸行之表示，經過三年的低個位數營收複合增長，應用材料終於看到台積電及DRAM大廠增加資本開支的曙光，除了1Q26營收指引高於市場近9%，我們認為分析師也低估了應材的2026年營收超過15個百分點以上，毛利率，及低估獲利超過20%。

他也指出，就長期而言，他確實看到中國大陸的國產替代政策在短期內讓應材掉了近6-8個百分點的份額可能會持續，但短期營收上修動能不但會讓應材，也會讓其他先進製程設備同業有機會優於市場預期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

應用材料截至1月止的第一財季表現優於市場預期，淨利年增70%至20.3億美元；調整後每股盈餘（EPS）達2.38美元，高於市場預估的2.21美元。營收雖年減2%至70.1億美元，但仍優於市場預期的68.7億美元，顯示獲利能力明顯改善。

展望第二財季，公司預估營收將落在71.5億至81.5億美元區間，高於市場預期的70.1億美元；調整後每股盈餘預估為2.44至2.84美元，也優於市場預期的2.28美元，財測全面釋出正面訊號。

執行長Gary Dickerson在聲明中指出，全球AI運算領域的投資步調持續加快，正帶動公司營運進入更強勁的成長軌道。市場解讀，AI相關設備需求升溫，已成為推升業績與股價的重要支撐。


 

關鍵字： 應用材料

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

推薦閱讀

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

2026-02-13 00:05
春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
過年開運必看！中信ATM限定9天跨行交易加碼抽萬點大獎　集點再換航海王門票

過年開運必看！中信ATM限定9天跨行交易加碼抽萬點大獎　集點再換航海王門票

農曆新年倒數，除了領新鈔包紅包，更要幫自己賺開運金！中國信託商業(股)銀行（下稱「中信銀行」）今年大方祭出「春節加碼抽」活動，從2月14日起連續9天，共抽10位幸運兒贈送「1萬點 OPENPOINT」，讓民眾到ATM不只領錢，完成跨行交易更能一指抽大獎！

2026-02-13 13:08
貓的報恩加AI科技發力　台中男大生幸運刮中百萬大獎

貓的報恩加AI科技發力　台中男大生幸運刮中百萬大獎

最新幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位男大學生！根據彩券行代理人石小姐轉述，這位幸運的男大生日前在學校附近被一隻眼睛炯炯有神、黑色的流浪貓吸引，覺得十分心疼，便決定先將牠帶在身邊照顧。幾天後，他一時興起透過Chat GPT查詢住家附近哪裡購買刮刮樂比較好，隨後與朋友一同前往彩券行挑選「2,000萬超級紅包」，竟幸運刮中100萬元大獎!

2026-02-13 12:54
外出遛貓突然失控暴衝跳進彩券行　意外「抓」出百萬大獎

外出遛貓突然失控暴衝跳進彩券行　意外「抓」出百萬大獎

台東幸運孫女刮中百萬！根據彩券行代理人鄭小姐轉述，幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對阿嬤與孫女。當天兩人外出散步遛貓，經過彩券行門口時，孫女懷中抱著的貓咪突然「失控」，掙脫跑進彩券行店裡，還跳上櫃檯對著玻璃櫃狂抓且不斷地喵喵叫。

2026-02-13 12:51
苗栗年輕情侶一刮就中百萬　激動喊要原地結婚

苗栗年輕情侶一刮就中百萬　激動喊要原地結婚

苗栗幸運情侶刮中百萬！根據彩券行代理人李先生轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一對年輕情侶，當天晚上兩人外出用餐後準備返家，恰巧經過彩券行，在女生的堅持下挑了一張「2,000萬超級紅包」來刮，俗話說「娶妻前」運氣會特別好，沒想到竟真的當場刮出100萬元大獎，兩人興奮擁抱在一起，開心得又跳又叫。

2026-02-13 12:48
被新鈔轟炸　銀行員崩潰「做夢都在數鈔票 」曝亂象：年後想離職

被新鈔轟炸　銀行員崩潰「做夢都在數鈔票 」曝亂象：年後想離職

農曆年前不少民眾趕著換新鈔包紅包，不過第一線行員卻忙到身心俱疲，一名在金融業工作的網友表示，連日來被「新鈔轟炸」，有個阿姨拿5萬元，要求全部換成百鈔，讓她當場傻眼，從早到晚數錢數到手發抖，甚至睡覺都夢見鈔票，開始認真考慮年後是否要離職。

2026-02-13 12:39
馬年幸運兒刮中「大三元」200萬元　春節寫春聯後好運到

馬年幸運兒刮中「大三元」200萬元　春節寫春聯後好運到

春節財神報到！台灣彩券表示，雲林縣斗南鎮一家彩券行日前開出刮刮樂「大三元」頭獎200萬元，由一名年約40多歲、屬馬的女性幸運刮中，為新年添喜氣。

2026-02-13 12:29
比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多：23年來大漲99倍

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多：23年來大漲99倍

台股蛇年封關日開高走高，以33605.71點作收，為史上最高收盤，國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，以每股77.2元作收。不敗教主陳重銘比較，元大台灣50（0050）自2003年上市以來，與台積電的漲幅差距，雖然0050有64.5%的台積電，但是漲幅卻只有16.34倍，台積電則漲了99.52倍。

2026-02-13 11:50
金價走跌「清洗短線投機部位」　渣打銀：4700美元以下分批布局

金價走跌「清洗短線投機部位」　渣打銀：4700美元以下分批布局

1月30日金價單日急跌10%，劇烈的波動雖令市場震驚，導致許多投資人急於獲利了結或停損，渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，著眼長期的策略型投資人而言，這波震盪非但不是警報，反而是一次釐清市場籌碼的良機。此次修正有效清洗了短線投機部位，支撐多頭行情的核心動能並未改變，近期金價每盎司拉回至4,600-4,700美元的區間時，仍可分批佈局。

2026-02-13 11:23

讀者迴響

熱門新聞

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

台美關稅拍板！工商團體發表聯合聲明　提2大訴求

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

百萬紅包22人獨得　10萬小紅包送出42組

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

台美協定簽了！水五金訂單估回流15%

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

鴻海2026年運動會嗨翻！郭台銘大手筆加碼3億獎金　10人抱走千萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366