應用材料財測亮眼夜盤飆近13%　陸行之：今年營收、獲利被低估

記者高兆麟／台北報導

半導體設備大廠應用材料公布最新財報後，盤後股價強勢上揚，夜盤一度大漲近13%，報370.83美元。半導體分析師陸行之表示，經過三年的低個位數營收複合增長，應用材料終於看到台積電及DRAM大廠增加資本開支的曙光，除了1Q26營收指引高於市場近9%，我們認為分析師也低估了應材的2026年營收超過15個百分點以上，毛利率，及低估獲利超過20%。

他也指出，就長期而言，他確實看到中國大陸的國產替代政策在短期內讓應材掉了近6-8個百分點的份額可能會持續，但短期營收上修動能不但會讓應材，也會讓其他先進製程設備同業有機會優於市場預期。

應用材料截至1月止的第一財季表現優於市場預期，淨利年增70%至20.3億美元；調整後每股盈餘（EPS）達2.38美元，高於市場預估的2.21美元。營收雖年減2%至70.1億美元，但仍優於市場預期的68.7億美元，顯示獲利能力明顯改善。

展望第二財季，公司預估營收將落在71.5億至81.5億美元區間，高於市場預期的70.1億美元；調整後每股盈餘預估為2.44至2.84美元，也優於市場預期的2.28美元，財測全面釋出正面訊號。

執行長Gary Dickerson在聲明中指出，全球AI運算領域的投資步調持續加快，正帶動公司營運進入更強勁的成長軌道。市場解讀，AI相關設備需求升溫，已成為推升業績與股價的重要支撐。



