比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多：23年來大漲99倍

▲0050的總報酬率，只有台積電的16.4%。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股蛇年封關日開高走高，以33605.71點作收，為史上最高收盤，國內首檔ETF元大台灣50（0050）跟隨台股新高，以每股77.2元作收。不敗教主陳重銘比較，元大台灣50（0050）自2003年上市以來，與台積電的漲幅差距，雖然0050有64.5%的台積電，但是漲幅卻只有16.34倍，台積電則漲了99.52倍。

0050與台積電報酬差很大



[廣告]請繼續往下閱讀...

不敗教主陳重銘在臉書發文，台積電自2003年以來累計漲幅達99.52倍，而2003年上市的0050則上漲16.34倍。他表示，0050並非單一公司，而是投資50家市值最大的企業，因此整體表現不會與單一個股完全相同，「它是買進50家市值最大的企業，但不是每一家都像台積電這麼賺錢！」

成分股表現參差成關鍵



不敗教主以數據對比，凸顯兩者長期報酬的落差，「0050的總報酬率，卻只有台積電的16.4%，又是為什麼？」他解釋，其它成份股有拖油瓶，「還拖得很用力⋯⋯不要以為分散投資只有優點」。

2月11日台股「蛇年」封關表現極其亮眼，創下多項歷史新紀錄，大盤加權指數收在33,605.71點，單日上漲532.74點，漲幅約1.6%；全年大漲10,080.3點、漲幅高達42.85%。展望馬年，多家法人預估台股多頭方向，樂觀上看到3萬9千點，奔向4萬點。

台股能在蛇年「金蛇擺尾」衝破三萬三千點大關，推升台股飆升的原因，台新投顧副總經理黃文清認為，主要受到AI浪潮持續強勁、權值股領軍撐盤以及資金湧流、股民信心與市場情緒樂觀，蛇年上市公司總市值激增約34兆元，平均每位股民在蛇年賺進約245萬元。