台美關稅成績單！中經院所長給「A++」超高評價：比日韓更好

記者劉邠如／綜合報導


台美歷經長時間談判協商，終於在今（13）日正式簽署「台美對等關稅協定」（ART），確立對等關稅15%不疊加、獲232關稅最優惠待遇。中經院（中華經濟研究院）第一所所長劉孟俊對此表示高度肯定。儘管談判過程較日本與韓國費時更長，但最終揭曉的成果卻是「最漂亮的」。劉孟俊認為，台灣在擁有高額貿易順差的背景下，仍能取得15%的關稅封頂待遇，實屬不易，並給予本次談判結果「A++」的極高評價。

▲總統賴清德赴南投縣為民進黨縣長參選人溫世政造勢。（圖／記者高堂堯攝）

▲台美正式簽署 ART 協定，專家看好台灣取得 15% 關稅封頂及 232 條款優惠，條件更勝日韓。（圖／記者高堂堯攝）


亮點一：逆轉順差劣勢 關稅15%成功封頂

劉孟俊指出，台灣與日、韓同樣對美擁有大量貿易順差，這在關稅談判中通常處於不利地位。然而，此次談判成功爭取到15%的關稅封頂，且未疊加最惠國待遇（MFN）關稅，確保了台灣出口的競爭力。

他進一步對比，雖然英國、新加坡能取得10%的關稅優惠，但那是因為兩國對美皆為「貿易逆差」。台灣在順差環境下能爭取到15%，甚至優於部分盟友的待遇，是一場非常漂亮的談判。

亮點二：投資自主性與「類科學園區」群聚效應

針對各界關注的赴美投資要求，劉孟俊分析，不同於日、韓被限制在汽車或造船等特定產線，台灣在投資項目上保有極高的「自主性」。台灣廠商可依照自身競爭優勢，在美國建立「類科學園區」的聚落。

他強調，台廠競爭力核心在於「群聚」。隨着台積電赴美生產，供應鏈在地化比例目標達50%，這將帶動電子五哥、AI伺服器廠商共同落腳美國，形成新的科技群聚，讓台廠在靠近市場的同時，也能與美國科技創新源頭（校園與研究機構）建立更緊密的互動。

亮點三：免除232條款威脅 確保決策穩定性

此外，本次談判包含免除「232條款」的壓力，被視為歷史性的突破。劉孟俊解釋，隨著美國最高法院對對等關稅的相關判決，未來川普政府可能更頻繁使用232條款作為貿易工具。台灣能從中獲得豁免，將為廠商佈局提供極高的政策穩定性與環境明確性。

亮點四：台美五大信賴產業深度合作 確立全球AI戰略夥伴關係

劉孟俊指出，這次協議不僅是關稅減免，更明確談及台美將在「五大信賴產業」（AI、半導體、軍民兩用科技、通訊及藥品）進行深度戰略合作。這象徵台灣已從單純的代工角色，正式獲美方定位為「全球AI供應鏈戰略夥伴」。

他分析，台美合作具有高度互補性：美國在AI軟體、大語言模型（LLM）及推理應用上具備領先優勢；而台灣則在硬體製造與算力支持上貢獻卓著。透過五大產業的合流，台灣能伴隨美國在全球「主權AI」的佈局，從單方面輸出轉變為「攜手佈局全球」的夥伴關係，對台灣戰略性產業的長遠發展具有強大潛力。


亮點五：破除台積電「掏空論」 台美建構「戰略共生」雙贏

針對外界質疑台積電赴美投資是「被美方脅迫」或將造成「產業掏空」，劉孟俊從市場戰略角度給予不同解讀，認為這反而是台美「雙贏」的佈局。

• 市場近接優勢： 劉孟俊指出，過去台廠全球佈局多選擇勞動力與土地便宜的據點，但現代趨勢已轉向「靠近市場」。台廠直接進入美國這塊全球科技創新發源地，能與海外客戶進行更密切的互動，取得前瞻性優勢。
• 截斷競爭對手生路： 訪談中提到，目前台灣半導體訂單量極大，若不透過在美增設產線來「吃下單子」，這些潛在客戶（如AMD、高通、馬斯克等）極可能流向韓國三星或中國中芯國際。劉孟俊直言：「與其培養競爭對手，不如借力使力把單子全拿下來。」
• 戰略資源互補： 台灣擁有頂尖的硬體與算力支持，而美國則具備大語言模型（LLM）與軟體優勢。透過「主權AI」與全球佈局的結合，台美已形成「攜手夥伴關係」，而非單方面的付出。

而當被問及若要為這次的談判結果打個分數時，劉孟俊打趣地說，現在學校老師通常不直接打分數，而是改用等級區分。他笑著表示，如果以等級來看，這次台美關稅簽訂的最終成果，他會給出「 A++」，顯然已經是教授眼中的，超高等級評價！

關鍵字： 標籤:台美協定關稅封頂台積電AI合作投資自主劉孟俊關稅川普

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

